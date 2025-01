Ook Christian Horner kan prima leven met het vertrek van voormalig FIA-steward Johnny Herbert. De teambaas van Red Bull Racing stelt dat de media-optredens van Herbert niet meer te rijmen vielen met zijn werkzaamheden als FIA-official, maar stelt ook dat het vertrek niets met de uitlatingen richting Max Verstappen te maken heeft.

Afgelopen woensdag werd bekend dat de FIA en Herbert uit elkaar gaan na een overleg. Herbert stond nog ingepland voor de openingswedstrijd in Melbourne, maar daar gaat dus een streep door. De FIA wees in het bericht naar de media-uitlatingen van Herbert, die bij diverse gokwebsites zijn verhaal deed.

Vertrek Herbert heeft niets met Verstappen te maken

Hoewel Herbert de afgelopen maanden vocaal was over Verstappen, stelt Horner in gesprek met Sky Sports F1 dat het vertrek losstaat van de Nederlander. "Allereerst heeft het helemaal niets te maken met Max, maar het is absoluut de juiste beslissing", opent Horner. In zijn ogen waren de twee rollen van Herbert niet verenigbaar, zoals de FIA ook al stelde in het afscheidsbericht. "Je kunt niet een steward hebben die ook in de media werkt. Dat heb je niet in de Premier League en in geen enkel andere professionele sport. Het is totaal ongepast. Je zit of aan de sportieve of aan de mediakant. Je kunt niet een voetje in beide kampen hebben", aldus Horner.

