In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte de FIA bekend dat er afscheid wordt genomen van Johnny Herbert als F1 driver steward. De FIA stelde dat het zijn van een mediapersoonlijkheid en een steward van de koningsklasse simpelweg niet compatibel zijn, en maakte zo een einde aan de loopbaan van de ex-coureur bij het motorsportorgaan. Daarnaast kwam er nieuws uit Barcelona, gezien Lewis Hamilton crashte in de SF-23 en zo een einde maakte aan de testdag van Ferrari op het Circuit de Catalunya. Max Verstappen werd ook een "verwend nest" genoemd door zijn manier van rijden - oftewel, een dag boordevol Formule 1-nieuws. Dit is de GPFans Recap van woensdag 29 januari.

Williams-coureur woest op "verwend nest" Verstappen: "Je zou niets zijn zonder je vader!"

Max Verstappen heeft zich de woede opgehaald van een professionele simracer. De twee kregen het op de virtuele baan met elkaar aan de stok, waarna laatstgenoemde witheet was van woede: "Zonder je vader was je niets geweest, niets." Wie dit zei en waarom, lees je hier!

FIA neemt 'na wederzijds overeenkomen' per direct afscheid van steward Johnny Herbert

De FIA heeft zojuist bekendgemaakt dat voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert niet langer de functie van F1 driver steward zal vervullen voor het motorsportorgaan. Lees hier waarom Herbert en FIA uit elkaar gaan!

Hamilton gecrasht tijdens privétest Ferrari in Barcelona

Lewis Hamilton is gecrasht met zijn Ferrari tijdens een testdag in Spanje, op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De schade zou meevallen en de zevenvoudig wereldkampioen zelf is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Lees het volledige verhaal hier!

Het opmerkelijke toeval van Hamilton's Ferrari-crash

Lewis Hamilton was op woensdagochtend betrokken in een crash tijdens de Ferrari-test op het Circuit de Catalunya vlakbij Barcelona. De Brit was ongedeerd, en de SF-23 waarin hij reed had ook weinig schade, maar of het nou toeval is of niet - een testcrash overkwam Hamilton tot nu toe elke keer als hij van team veranderde. Lees hier het volledige verhaal achter dit toeval!

Sainz hoopte op transfer naar Red Bull: "Hij vond het moeilijk"

Carlos Sainz Senior heeft onthuld dat zijn zoon in 2024 hoopte op een aanbod van Mercedes of Red Bull Racing. Aan het begin van het jaar werd al bekend dat Sainz door Lewis Hamilton zou worden vervangen bij Ferrari, maar de Spanjaard kreeg nooit een stoeltje aangeboden bij beide teams, en besloot naar Williams te verkassen. Lees hier het volledige verhaal van Sainz!

