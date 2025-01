Carlos Sainz Senior heeft onthuld dat zijn zoon in 2024 hoopte op een aanbod van Mercedes of Red Bull Racing. Aan het begin van het jaar werd al bekend dat Sainz door Lewis Hamilton zou worden vervangen bij Ferrari, maar de Spanjaard kreeg nooit een stoeltje aangeboden bij beide teams, en besloot naar Williams te verkassen.

Sainz heeft vier jaar voor Ferrari gereden, en won in 2024 nog twee Grands Prix namens het Italiaanse team, en pakte samen met Charles Leclerc bijna de eerste constructeurstitel in zestien jaar van Ferrari. Nadat hij bij McLaren werd vervangen door Daniel Ricciardo, moet hij nu wederom plaats maken voor een andere coureur; Hamilton. De inmiddels 30-jarige Sainz kwam maakte samen met Max Verstappen zijn Formule 1-debuut voor Toro Rosso in 2015, en verkaste na bijna drie seizoenen naar Renault. De eerste overwinning bleef uit tot en met 2022, en drie zeges volgden. Sainz was in 2023 de enige niet-Red Bull die een Grand Prix won, toen hij in Singapore als eerste over de eindstreep kwam.

Een moeilijk jaar bij Williams

Sainz werd gevraagd over de kansen van Williams in 2025, maar was duidelijk niet optimistisch over de kansen van zijn zoon. “Een moeilijk jaar," zo antwoordde de viervoudig Dakar-winnaar en tweevoudig WRC-kampioen in de El Cafelito de Josep Pedrerol podcast. "Tijdens de laatste race kwalificeerde Williams volgens mij zestiende en achttiende, [ze eindigden] op één na laatste in het constructeurskampioenschap. Maar hij heeft er erg veel zin in, hij kan niet wachten."

Red Bull deed de deur niet open

Een opmerkelijk moment in het interview kwam toen Sainz Senior, die dagelijks contact heeft met zijn zoon, vertelde over het accepteren van het kwijtraken van zijn plek bij Ferrari, en dat hij hoopte op een terugkeer in de Red Bull-familie. “Het was moeilijk voor hem. Het was moeilijk, vooral omdat hij goed bezig was - hij won twee races. En Ferrari eindigde als subkampioen met hem en Charles. Toen hij er achter kwam, duurde het even voor hij het accepteerde. Daarna vond hij het moeilijk dat, door omstandigheden, Mercedes en Red Bull de deur niet opendeden. Maar toen dat allemaal gebeurd was en hij het had verteerd en besloot om naar Williams te gaan, zie ik dat hij niet kan wachten tot het seizoen begint. We zullen zien waartoe hij in staat is.”

