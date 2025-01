Williams-coureur woest op "verwend nest" Verstappen: "Je zou niets zijn zonder je vader!"

Max Verstappen heeft zich de woede opgehaald van een professionele simracer. De twee kregen het op de virtuele baan met elkaar aan de stok, waarna laatstgenoemde witheet was van woede: "Zonder je vader was je niets geweest, niets."

Max Verstappen nam eerder deze week deel aan aan een simrace-evenemt van het platform iRacing. De Limburger ging op Road America in een LMDH-auto wiel-aan-wiel met Jaden Munoz, een coureur die onderdeel uitmaakt van de Williams iRacing Academy. De twee waren in aanloop naar de eerste bocht in gevecht om de leiding in de wedstrijd, waarbij de twee elkaar raakten. Verstappen verloor de controle over zijn auto en viel vervolgens terug naar de achterhoede.

Munoz sprak op dat moment zijn onvrede al uit over de Limburger: "Kijk hoe dom hij is. Kijk hoe dom hij is. Hij zal nooit veranderen. Hij is zo dom. Zo dom!" Verstappen was blijkbaar ook getergd door het incident. De Nederlander wachtte Munoz bewust op en toen de simcoureur probeerde Verstappen op een ronde te zetten, crashte ze opnieuw. Dat viel helemaal slecht: "Tja, ik wist het. Ik wist het. Dit is waarom je alles in je leven cadeau krijgt Max. Je bent een verwend nest. Je zou niets zijn geweest zonder je vader. Je zou niets zijn. Je zou een nobody zijn."

