De FIA heeft zojuist bekendgemaakt dat voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert niet langer de functie van F1 driver steward zal vervullen voor het motorsportorgaan.

Johnny Herbert heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van de FIA-pool met voormalig professioneel coureurs die dienst draaien als driver steward tijdens de raceweekenden in de Formule 1. Zijn rol binnen de FIA kwam sinds afgelopen seizoen echter meerdere keren onder een vergrootglas te liggen. Zo bewoorde hij tot het panel van stewards dat Max Verstappen twee keer een tijdstraf oplegde in de Grand Prix van Mexico, waarna hij vervolgens tekst en uitleg gaf over zijn beslissingen op een casinosite waar hij een samenwerking mee heeft.

Artikel gaat verder onder video

Media-expert

Ook raakte Herbert in opspraak toen hij het verbaal aan de stok kreeg met Jos Verstappen, nadat hij zich bij diezelfde casinosite uitliet over zowel Max als Jos Verstappen. Onder de Nederlandse fans is Herbert sowieso een veelbesproken gezicht, omdat hij - zo ervaren de fans dat - het vaker op Verstappen gemunt zou hebben. "Het is met spijt dat we vandaag aankondigen dat Johnny Herbert niet langer de positie van F1 driver steward zal vervullen voor de FIA", zo brengt de FIA op woensdagochtend naar buiten.

Wederzijds overeenkomen

Het statement vervolgt: "Johnny is enorm gerespecteerd en bracht onbetaalbare ervaring en expertise met zich mee. Echter, na gesprekken gevoerd te hebben, is het wederzijds overeengekomen dat zijn taken als FIA-steward en media-expert onverenigbaar zijn. We bedanken hem voor zijn service en wensen hem het beste in zijn toekomstige ondernemingen."

Gerelateerd