Lewis Hamilton was op woensdagochtend betrokken in een crash tijdens de Ferrari-test op het Circuit de Catalunya vlakbij Barcelona. De Brit was ongedeerd, en de SF-23 waarin hij reed had ook weinig schade, maar of het nou toeval is of niet - een testcrash overkwam Hamilton tot nu toe elke keer als hij van team veranderde.

Hamilton begint in 2025 alweer aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in 2007 zijn debuut bij McLaren, en stapte na zes jaar over naar Mercedes, hetgeen destijds als een onwijze keuze werd gezien - McLaren was tenslotte een titelkandidaat met een onbetrouwbare auto, en Mercedes was een jong en onbewezen team. Twaalf jaar en zes titels later heeft Hamilton, zacht gezegd, het ongelijk bewezen van de criticasters, en mag hij zichzelf inmiddels de meest succesvolle F1-coureur aller tijden noemen. Met Ferrari kan hij de eerste achtvoudig wereldkampioen ooit worden, en de eerste titel binnenslepen voor het Italiaanse team sinds 2008, toen het constructeurskampioenschap werd gewonnen door Felipe Massa en Kimi Raikkonen.

Artikel gaat verder onder video

Een patroon van crashes

Opmerkelijk genoeg is er nu een patroon van crashes van Hamilton, die wordt beschouwd als een van de meest consistente en foutloze coureurs die de sport ooit heeft gezien, wanneer hij test voor een nieuw Formule 1-team. In januari 2007 maakte een piepjonge Lewis Hamilton zich op voor zijn debuutjaar in de sport naast regerend kampioen Fernando Alonso bij McLaren, en verloor hij op hele hoge snelheid controle over zijn MP4-22 tijdens een test in Valencia. Hij was ongedeerd, en hoewel hij met één punt verschil de titel misliep in zijn eerste jaar, pakte hij in 2008 het eerste kampioenschap van zijn loopbaan. In 2013 was het opnieuw raak, toen hij in Barcelona aan het testen was voor Mercedes. De remmen van de Brit begaven het in zijn eerste officiële test voor de Zilverpijlen, en hij moest twee dagen wachten tot zijn Mercedes weer was gerepareerd, en hij verder kon testen. Ook in zijn eerste jaar met Mercedes won hij, maar pakte hij in zijn twee seizoen de titel namens het team uit Brackley. De crash in Montemeló hervat dit patroon, maar of dit ook betekent dat de Brit dit seizoen races zal winnen en in 2026 de titel zal pakken, zal de tijd leren.

