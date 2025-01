McLaren-CEO Zak Brown stelt dat zijn team best een percentage van het salaris van een fulltime steward wil betalen, als hierdoor de consistentie in de beslissingen toeneemt. De FIA overweegt fulltime stewards, maar weet nog niet helemaal hoe het bekostigd moet worden.

Het geklaag over de stewards is ook bij de FIA binnengekomen. Zo onthulde Nikolas Tombazis eerder al dat het orgaan wil gaan professionaliseren en doelde hij specifiek op de officials. Ook media-uitingen horen daarbij, want de FIA heeft woensdag bekend gemaakt dat Johnny Herbert niet meer als steward zal optreden en wees daarvoor naar zijn rol in de media.

Onbetaalde stewards in miljardenindustrie

Tijdens de Autosport Business Exchange in Londen legt Brown uit dat hij vindt dat de teams gezamenlijk een potje moeten opbouwen voor de stewards: "Het belangrijkste dat we moeten aanpakken, is het stewardingssysteem. Parttime, onbetaalde stewards in een miljardenindustrie, waarin alles draait om het nemen van de juiste beslissingen... Het is een technische taak en als je het goed doet, zegt niemand 'goed gedaan'. Maar zonder fulltime stewards zijn we niet goed voorbereid op succes."

Meebetalen zal niet populair zijn bij collega-teambazen

Daarin doelt Brown overigens niet op de personen, want die zijn in zijn ogen namelijk wel goed genoeg. "De individuen zijn prima, maar het reglement is te beperkend. Ik zou graag zien dat we een stap terugnemen en het soepeler maken. Met fulltime stewards die subjectiever kunnen beoordelen of iets goed of fout was. Wat betreft de kosten van stewards, dit zal waarschijnlijk niet populair zijn bij mijn collega-teams, maar ik heb er geen probleem mee als McLaren en alle teams bijdragen. Het is cruciaal voor de sport. Als iedereen bijdraagt, kan het niet zo duur zijn. Het zal niemand financieel breken", zo legt hij uit.

Reglement

Wel stuit Brown op één probleem: "Wat ik niet weet, is wat de contractuele relatie tussen de FIA en F1 precies inhoudt als het gaat om de verwachtingen rondom stewarding. Maar uiteindelijk stelt de huidige overeenkomst dat stewarding parttime en onbetaald is. In elk bedrijf, als je iets anders wilt, heet dat een wijzigingsverzoek. En als je iets wilt veranderen, moet je ervoor betalen."

