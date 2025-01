Tsunoda na mislopen Red Bull-stoeltje: "Mijn eigen schuld"

Yuki Tsunoda leek, ondanks inmiddels vier seizoenen aan ervaring te hebben in Formule 1, nooit een serieuze kandidaat om promotie te maken naar Red Bull Racing. Tsunoda denkt dat het mislopen van de stap omhoog deels zijn eigen schuld is, omdat hij in zijn eerste seizoen in de F1 niet meteen presteerde op het gewilde niveau.

Tsunoda zit in een gekke situatie. De Japanner heeft zijn laatste drie teamgenoten, Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en twee keer kort Liam Lawson, ruim verslagen in zowel het puntenklassement als de kwalificatiestrijd, maar leek nooit in de gratie te zijn bij de directie van Red Bull. Toch is hij wel goed genoeg om aan te blijven bij VCARB, waar hij inmiddels de meest ervaren coureur is in de geschiedenis van het team sinds 2006, toen Minardi uit werd gekocht. In 2025 krijgt hij een vijfde teamgenoot, de jonge Isack Hadjar, die de Formule 2-titel net misliep in 2024. Net als Tsunoda in 2021 promoveert Hadjar met een reputatie van een pijlsnelle coureur met een kort lontje.

Minder excuses geven

De geluiden vanuit VCARB zijn dat Tsunoda voornamelijk in 2024 veel progressie heeft geboekt om het gebied van technische feedback geven en zijn temperament, de twee grootste kritiekpunten van de Japanner. Hij zegt dan ook dat hij hard werkt om een complete coureur te worden, die bij een topteam kan meedraaien. "Ik probeer ze gewoon minder excuses of redenen te geven waarom ik niet op de stoel zit," zo zegt hij bij Motorsport.com. "Dus ik concentreer me gewoon op wat ik kan controleren, die dingen anders dan dat, accepteer gewoon de situatie. Ik weet zeker dat ik het beter kan doen dan wat ze denken."

Deels mijn eigen schuld

Voorlopig zit hij nog niet op "die stoel", maar die kans zou zich in de toekomst alsnog kunnen voordoen. Voorheen hielden Pierre Gasly en Alexander Albon, die ook vanuit het zusterteam promoveerden naar Red Bull, het niet lang vol naast Max Verstappen. Tsunoda denkt echter dat de reden dat hij zijn kans nog niet heeft gekregen niet komt door zijn huidige prestaties, maar die uit zijn debuutjaar in 2021. "Ik denk dat dat deels mijn eigen schuld is, omdat ik in het eerste jaar niet echt meteen kon presteren. Het creëert een beetje een beeld van wie ik ben. [In 2024], ook al presteerde ik goed, ik heb het gevoel dat ik niet net zoveel krediet kreeg als andere coureurs waarschijnlijk krijgen, maar het is wat het is. Ik blijf gewoon op natuurlijke wijze doen wat ik doe en presteer goed en bewijs ze gewoon het tegendeel."

