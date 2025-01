Mike Krack en Aston Martin worden sinds 2024 vaak in verband gebracht met Max Verstappen, iets wat ook dit jaar al is gebeurd door middel van geruchten. Dat de voormalig teambaas van het team in 2024 onder de indruk was van de viervoudig wereldkampioen, mag duidelijk zijn.

In gesprek met RacingNews365 stelt Krack, die vorig jaar teambaas was van Aston Martin en in 2025 Chief Trackside Officer van het team gaat zijn, dat hij met Aston Martin onder de indruk was van wat Verstappen in 2024 liet zien. "Waarschijnlijk hebben we afgelopen seizoen de beste Verstappen gezien in een auto waarmee hij het niet makkelijk had. Kijk ook naar hoe zijn teamgenoot worstelde met de auto. Die auto was op sommige momenten niet eens de op één na of op twee na beste auto, maar hij excelleerde. En als het écht moeilijk wordt, zie je de ware kampioen."

Verstappen tijdens GP Brazilië

Volgens Krack maakte Verstappen vooral indruk tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2024, toen hij van P17 naar P1 reed om de race te winnen en het titelgevecht met Lando Norris te beslissen. "Daar zagen we het grote verschil. Iemand wordt geen kampioen door zomaar in de rondte te cruisen. Dit jaar was erg pittig voor zowel Verstappen als voor het team. We kunnen dan ook alleen maar onze hoed afnemen voor de manier waarop ze het gedaan hebben. Ik ben vol bewondering, daar moet ik eerlijk over zijn."

'Verstappen haalde alles en iedereen in, in moeilijke omstandigheden'

Krack vervolgt: "In Brazilië zagen we in moeilijke omstandigheden bijna geen inhaalacties, zelfs niet in de regen. Maar toch zagen we Max door het veld heen snijden, om vervolgens iedereen 30 seconden achter zich te laten. Dat was een waar meesterwerk. Het is mooi om dit hoge niveau te zien in de Formule 1. Soms heeft een kampioen iets extra's. Dat zien we niet elkaar jaar, maar wel af en toe. Maar dat is ook waarom we dit doen. Dát willen we zien."

