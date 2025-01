Het zoeken van talenten is voor de F1-teams achter de schermen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Alle topteams zijn op zoek naar coureurs die kunnen wat legendes als Lewis Hamilton en Max Verstappen kunnen en zijn daarna op zoek naar speciale kwaliteiten. De mensen die hier verantwoordelijk voor zijn bij de topteams in F1, hebben onthuld hoe ze het aanpakken.

In gesprek met Motorsport.com mag Jock Clear van Ferrari eerst zich uitspreken over hoe hij te werk gaat om de F1 Academy van Ferrari te versterken. "Elk jaar moet je diep investeren in de wereld van junioren en karting. Je moet praten met alle kartteams, want het is ongelooflijk moeilijk om te weten wie het meest veelbelovend is. De snelste is niet noodzakelijk die met het meeste talent. In het karten kunnen sommige kinderen zich beter materiaal veroorloven, naar de beste teams gaan en elk weekend testen. Sommigen zijn al blij als ze karting mogen proberen. Op die leeftijd weet je nooit of de volgende Lewis Hamilton erbij zit, maar we kijken naar enkele cruciale criteria. We kijken naar wat McLaren doet of we kijken naar wat Mercedes doet. Fundamenteel is wel dat ons doel qua herkennen van talent overeind blijft."

Hoe pakt Mercedes het aan?

Gwen Lagrue is bij Mercedes verantwoordelijk voor het scouten van talenten. Zij pakken het op een soortgelijke manier aan als Ferrari. "We kijken natuurlijk naar snelheid, maar ik houd vooral van regelmaat. Op welke manier verdedigen zich, op welke manier bereiden ze een move voor, dat soort dingen. Hun attitude, hun familieachtergrond en opvoeding is voor ons ook belangrijk om te begrijpen waar ze vandaan komen. Kimi Antonelli legden we al vast toen hij elf was. Ik kijk graag naar de internationale Mini-categorie, vlak voor ze junior worden. Als ze twaalf zijn, laten we hen zichzelf volledig uiten, vooraleer we hen dingen opleggen. We laten hen hun ding doen en hun eigen fouten maken, waarna we langzaam maar zeker de juiste begeleiding rond hen vormen."

Red Bull doet het anders?

Guillaume Roquelin is een belangrijk onderdeel van wat er op het gebied van talenten gebeurt bij Red Bull Racing. Hij gaat in de podcast Talking Bulls in op hoe Red Bull het aanpakt, waarin het wel verschilt met Mercedes en Ferrari. "Een betere rijder willen zijn is een kwaliteit die we koesteren, want het moet uit de rijder zelf komen. We zijn er om hen te onderwijzen, om kansen en oplossingen aan te bieden, maar we gaan hen niet alles met de paplepel meegeven. Er zijn dingen die je niet weet tenzij iemand je ze vertelt. Wij zijn er om die dingen te leren, maar verder dan dat gaat het niet. Als het over voeding of technologische ondersteuning gaat, dat zijn dingen die we kunnen bieden. Wij kunnen dingen aanbevelen, maar je maakt zelf de keuzes. Het credo bij Red Bull is dat we individuen willen. We willen dus niet overbeschermend acteren, we bieden wel een framework."

