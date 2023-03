Lars Leeftink

Dinsdag 21 maart 2023 19:29 - Laatste update: 19:34

Volgens Peter Windsor, voormalig teammanager in de Formule 1, was de inhaalrace van Max Verstappen in Djedda een indrukwekkende vertoning van zowel hem als van de RB19 die Red Bull op de baan heeft weten te krijgen in 2023.

Afgelopen weekend bleek het wederom een dominant weekend te zijn voor Red Bull, dat P1 en P2 veroverde op zondag. Vooral Verstappen maakte indruk met zijn race, want vanaf P15 was hij na 25 rondjes al naar P2 geklommen. Iets wat Fernando Alonso vooraf voorspeld had. De Nederlander zou teamgenoot Sergio Pérez niet meer bijhalen, maar heeft de eerste plaats in het kampioenschap nog wel in handen. Onder meer Hamilton moest er tijdens de inhaalrace aan geloven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen ziet oorzaak voor straf Alonso in Djedda: "Zicht erg slecht in de auto"

Windsor geniet van Verstappen

In een video op zijn YouTube-kanaal blikt Windsor terug op het raceweekend in Djedda en kijkt de Brit naar het duel tussen Hamilton en Verstappen, als je het al een duel mag noemen. "Er was geen tegenstand van Lewis. Vergeet Hamilton-Verstappen van de afgelopen jaren. Lewis had het nooit tegen hem kunnen opnemen. Maar toen Max de inhaalmanoeuvre plaatste, was het zó nonchalant en zó simpel. Het leek wel een zondagsritje. Dat was het natuurlijk niet en we hebben het wel over Hamilton die hij uitremde."

2023

Na Hamilton in 2021 en Leclerc in 2022 zou het in 2023 wel eens Pérez kunnen worden die Verstappen het meest onder druk kan zetten. De Mexicaan won in Saoedi-Arabië en beschikt over dezelfde auto, een auto waarin hij zich duidelijk beter voelt dan in 2022 het geval was. Voor nu hebben beide coureurs een pole position en een zege achter hun naam staan, maar heeft Verstappen een punt voorsprong vanwege de veelbesproken snelste ronde die hij aan het einde van de race in Djedda veroverde.