FIA-steward Johnny Herbert is van mening dat Lando Norris zichzelf ook afgelopen seizoen weer enorm verbeterd heeft qua performance, maar dat het vooral aan zal komen op of hij de mentale strijd met Max Verstappen aan kan gaan.

Het Formule 1-team van McLaren heeft afgelopen seizoen grote stappen gezet. Vanaf het raceweekend in Miami beschikte de Britse formatie over de beste auto, en na 24 ronden leverde hen dat het constructeurskampioenschap op. Lando Norris wierp zich daarnaast op tot een uitdager van Max Verstappen voor het wereldkampioenschap, maar die strijd hield geen stand. De Nederlander verdedigde zijn voorsprong succesvol, maar profiteerde daarnaast van fouten van zowel McLaren als Norris zelf. Volgens Johnny Herbert is de Brit echter één van de grote kanshebbers voor aankomend seizoen.

De controle binnen McLaren

"Lando is ontzettend sterk geëindigd afgelopen jaar", vertelt de FIA-steward bij Casinoutanspelpaus.io. "Ik was erg onder de indruk van zijn snelheid in de kwalificatie, maar ook van wat hij in de races liet zien. Er waren vorig jaar ontzettend veel elementen die nu weg zijn. Dit is een vers, nieuw seizoen. Eén coureur krijgt nu de kans om de controle te grijpen en McLaren heeft geleerd van de problemen die ze vorig jaar hadden. Lando moet Max Verstappen het vuur aan de schenen leggen en niet meer onder controle gehouden worden op het circuit."

Mentale strijd met Verstappen

Herbert vervolgt: "Het wordt een mentale strijd met Verstappen, maar ook een dubbele mentale strijd vanwege zijn teammaat. Piastri heeft eenzelfde manier van doen als Verstappen. Norris moet het tegen twee hele lastige tegenstanders opnemen. Piastri lijkt niet onder de indruk van alle gekkigheid van vorig jaar. Hij gaat gewoon verder met het werk dat hij doet. Norris heeft zichzelf opnieuw verbeterd, en dat heeft hij nu al twee of drie seizoenen gedaan. De eerste keer dat ik verbetering zag, was met Daniel Ricciardo. Ricciardo was de man die McLaren bij de hand zou nemen en het team overwinningen zou brengen. Lando dacht toen: 'We kunnen geen vrienden zijn, we gaan geen vrijden zijn en ik ga mijn deel doen.' Hij domineerde dat partnerschap."

De ellebogen naar buiten

Norris moet zich volgens Herbert nu vooral richten op de mentale strijd met Verstappen: "Wat Verstappen tegen iedereen doet op het circuit, moet je zelf ook terugdoen. Misschien niet op dezelfde manier, maar je moet mentaal heel sterk in je schoenen staan om hem het vuur aan de schenen te leggen op het circuit. Een beetje met je ellebogen naar buiten, een beetje duwen."

