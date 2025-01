Gordon Ramsay zullen we dit jaar vaker in de paddock van de Formule 1 zien. De koningsklasse van de autosport gaat een samenwerking aan met de beroemde chef, ondanks hij bekendstaat om zijn taalgebruik en de FIA net de regels omtrent onder andere schelden heeft aangescherpt.

De Formule 1 zal de zogeheten F1 Garage opzetten tijdens tien Grand Prix-weekenden na het succes van het concept tijdens de wedstrijd in Las Vegas. Daar mag Ramsay zich uitsloven met de lekkerste luxe gerechten. De F1 Garage zal in 2025 in de paddocks te vinden zijn van Miami, Monaco, Montreal, Silverstone, Monza, Austin, Mexico-Stad, Las Vegas, Lusail en Abu Dhabi. Helaas komt Ramsay niet naar Zandvoort, maar de chef is desondanks laaiend enthousiast. "Mijn passie voor de Formule 1 is alom bekend. Het is de complexiteit en snelheid van de auto's en het talent van de vele mensen die ze bouwen en besturen, wat mij zo erg aantrekt. F1 is op veel manieren als een op hoog niveau presterende professionele keuken, dus dit is de perfecte samenwerking voor ons en onze groeiende internationale groep van restaurants."

Ramsay tegen verbod op schelden

Toevallig is de samenwerking tussen de Formule 1 en Ramsay aangekondigd, net nadat de FIA de straffen rondom het overtreden van gedragsregels flink heeft aangescherpt. De chef staat namelijk bekend om zijn taalgebruik. Je zal niet door een aflevering van een van zijn tv-programma's kunnen komen zonder dat je hoort dat het woord 'f*ck' meerdere keren is weg gebliept. Hij is dan ook totaal geen fan van een verbod op schelden en steunde Max Verstappen, toen de Red Bull-coureur een taakstraf had gekregen.

"Ik zou fucked zijn. Ik zou absoluut fucked zijn", antwoordde Ramsay op de vraag van Sky Sports hoe hij zou reageren als hij zo'n verbod had gekregen. "Dit is hoe het zit: deze jongens zijn atleten die racen met snelheden boven de 200 mijl per uur. Binnen een fractie van een seconde, zoals we in het verleden hebben gezien, kan het zomaar gedaan zijn met hun leven. Het is dus gewoon jargon in deze industrie. Ze staan allemaal aan de top van hun kunnen, ze remmen en accelereren met 3 à 4G... Als er dan een woordje uit schiet, laat het lekker gaan. Bemoei je er niet mee. Mummificeer het niet. Hou het echt."

Het zal vanaf het F1-seizoen van 2025 niet bij een taakstraf blijven. Het kan door reglementswijzigingen van de FIA uitlopen tot boetes tussen de €40.000 en €180.000, schorsingen en puntenaftrek.

