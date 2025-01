Volgens de technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, zijn de documenten van de FIA, waarin de teams hun updates moeten laten zien, niet zaligmakend. In gesprek met Motorsport.com legt de Fransman uit dat Red Bull naar het raceweekend in Austin een veel groter updatepakket had meegenomen, dan dat het had laten weten in het document van de FIA.

Onder leiding van de FIA moeten de teams anno 2025 een stuk transparanter zijn voorheen. Sinds enkele jaren zijn de teams dan ook verplicht om bij de FIA te melden wat de updates van de auto zijn, zodat de fans een beter begrip krijgen van de sport. Toch is er ook een keerzijde. Zo willen teams zich vooral niet in de kaarten laten kijken door de concurrentie en zo balanceren de renstallen over wat ze verplicht zijn naar buiten te brengen en wat wellicht nog stiekem op de auto kan worden gezet.

Balansproblemen RB20 verhelpen met updates

Voor Red Bull Racing waren de updates in 2024 cruciaal om de RB20 weer een beetje de juiste richting op te krijgen. Zo sloeg het team de plank mis in Imola, waarbij de updates niet het gewenste effect gaven. De balans was namelijk ver te zoeken en pas in Monza wist het team waaraan dat lag. Stukje bij beetje werd de wagen verbeterd en voor de race in Austin kwam er dan ook een flink updatepakket, wat volgens het document van de FIA overigens wel mee viel.

Niet alles prijsgeven in FIA-documenten

"Het FIA-document gaat alleen maar over de vorm en over de onderdelen die je hebt veranderd. Dat zegt niets over de karakteristieken of de hoeveelheid downforcepunten die je wint. Het pakket was groter, al weet ik natuurlijk niet wat de anderen doen", zo vertelt Waché. Wel benadrukt de Fransman dat het team zich aan de regels heeft gehouden. "We hebben de waarheid verteld: we hadden de vloer aangepast en we hadden een grote winst gevonden als het gaat om downforce ten opzichte van de correlatie. De correlatie met de windtunnel was een stuk beter. We hebben in het document dus niet gelogen, alleen vertelt dat document je niet hoeveel we precies hebben gevonden."

