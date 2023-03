Vincent Bruins

Dinsdag 21 maart 2023 09:56

In de Grand Prix van Saoedi-Arabië wist Lance Stroll niet de finish te bereiken. Hij viel al vroeg uit met mechanische problemen. Het leek erop dat de Canadees zijn Aston Martin AMR23 veilig genoeg had geparkeerd dat er geen Safety Car nodig was, maar Bernd Mayländer werd toch de baan opgestuurd. De FIA verklaart waarom.

Stroll maakte een prima openingsronde mee op Jeddah Corniche Circuit. Hij startte vanaf de vijfde positie en reed vervolgens buitenom Carlos Sainz in bocht 13 om de vierde plek te pakken. In de zeventiende ronde moest hij echter noodgedwongen zijn bolide aan de kant zetten. Teamgenoot Fernando Alonso werd uiteindelijk als derde geklasseerd om zo een tweede podium op rij te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Oorzaak uitvalbeurt onbekend

"We zijn daar nog niet over uit, we moeten het onderzoeken," legde Stroll uit over de oorzaak van zijn uitvalbeurt. "Ik verloor vijf à zes ronden lang steeds meer paardenkrachten, ik verloor anderhalve seconde per ronde en op een gegeven moment was het gewoon klaar." De 24-jarige vertelde dat er geen brandje was, maar wel wat rook. "Er kwam wat rook van de remmen, maar ook van de motor. Maar ik weet nog steeds niet hoe het komt, we gaan het onderzoeken. Ik heb ook nog niet met het team erover gesproken. Er is nogal veel gaande op dit moment," zo sloot hij af, terwijl Aston Martin bezig was met de straf van Fernando Alonso.

OOK INTERESSANT: Alonso reageert op hilarische wijze op derde plaats-foto Russell

FIA verklaart Safety Car

Er kwam op sociale media veel kritiek van fans op het feit dat de Safety Car op de baan kwam voor de uitgevallen Stroll. De Aston Martin leek namelijk op het eerste gezicht ver genoeg achter de muur te staan dat marshals slechts een duwtje hadden hoeven te geven om de auto volledig achter de muur te krijgen en dus dachten kijkers dat een Virtual Safety Car of alleen maar lokale gele vlaggen genoeg hadden moeten zijn. De FIA dacht daar anders over en verklaart waarom: "Vanuit de aanvankelijk beschikbare camerabeelden was de exacte positie van de gestopte auto [van Stroll] onduidelijk, en daarom werd de Safety Car ingezet als de veiligste optie." Bij de wedstrijdleiding konden ze dus niet snel genoeg zien waar Stroll precies stond en dus was de Safety Car uit voorzorg nodig.