Nieuwe bandenfabrikanten die geïnteresseerd zijn om vanaf 2025 de banden te leveren voor de Formule 1 kunnen zich vanaf nu melden bij de FIA. Het motorsportorgaan heeft de inschrijvingen voor partijen met interesse geopend en daarmee kan er een opvolger komen van Pirelli.

Het is alweer even geleden dat het Italiaanse Pirelli zijn intrede maakte in de Formule 1. Het bandenmerk is namelijk vanaf 2011 actief op het hoogste niveau van de autosport, nadat er eerder verschillende merken als Michelin en Bridgestone actief waren in de koningsklasse. Lang loopt de deal van de Italianen echter niet meer, want vanaf 2025 krijgen nieuwe merken de gelegenheid om de intrede in de Formule 1 te maken. Pirelli heeft dus na dit seizoen nog één jaargang de macht over de banden.

Inschrijving geopend

Om te polsen welke partijen interesse hebben om de marketingtechnisch zeer interessante positie als bandenleverancier van de Formule 1 in te nemen, heeft de FIA een 'tender' uitgeschreven. Dit is een speciale procedure, waarbij geïnteresseerde partijen zich in kunnen schrijven voor - in dit geval - de rol van bandenleverancier voor de Formule 1. In eerste instantie betreft het een tweejarige deal, waarbij er ook nog een optie voor nog één jaar ligt, zo weet Motorsport.com te melden.

Exclusieve deal

Verder blijven de bandeneisen vanuit de FIA min of meer hetzelfde als dat ze nu zij. Partijen die interesse hebben in de instap in de Formule 1 hoeven in ieder geval niet te vrezen op een bandenoorlog, zoals we vroeger hebben meegemaakt. Men spreekt namelijk opnieuw van een exclusieve deal, zodat er dus slechts één leverancier voor de banden is, net als nu het geval is met Pirelli. Men moet zich wel committeren aan een waslijst met eisen van de FIA. Mocht een leverancier interesse hebben, kan men zich vanaf vandaag aanmelden.