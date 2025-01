Haas in 2025: meer vooruitgang onder Komatsu richting het nieuwe tijdperk?

Haas is inmiddels een paar seizoenen actief in de Formule 1, waarin het zowel goede als slechte seizoenen mee heeft gemaakt. In de top van F1 is het Amerikaanse team echter nog niet geweest. Gaat het team in 2025 een aanloop nemen richting meer succes in 2026.

Het laatste seizoen van het vorige tijdperk in F1, 2021, bleek voor Haas met nul punten en een tiende plaats een waardeloos seizoen te zijn. In 2022, het eerste jaar van het huidige tijdperk in F1, bleek het beter te gaan. Het team scoorde 37 punten, maar het werd slechts achtste bij de constructeurs. In 2023 ging het wederom helemaal fout en ging Haas eerder achteruit dan vooruit. Een tiende plaats met twaalf punten was het karige resultaat. In 2024 was er echter weer licht aan het einde van de tunnel. Met een zevende plaats bij de constructeurs, door 58 punten te scoren, was er veel verbetering. Zeker richting het einde van het seizoen was het regelmatig in de top tien te vinden, in Mexico zelfs met twee auto's. Dit brengt ons bij 2025.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Williams in 2025: zorgt komst Sainz eindelijk voor stabiliteit en vooruitgang?

Komatsu lijkt het bij Haas op de rails te hebben

Begin 2024 verving Ayao Komatsu de vertrokken Guenter Steiner, die tot op dat punt de eerst en enige teambaas was van Haas. Onder zijn leiding ging het team echter niet vooruit, maar achteruit. Komatsu werkte jaren onder zijn leiding en was zijn rechterhand tijdens de periode van Steiner als teambaas.

In 2024 liet Komatsu zien zelf ook een F1-team te kunnen leiden, op een compleet andere manier dan Steiner dat deed. Komatsu is meer van de technische en organisatorische insteek, Steiner meer de persoon die goed in kan spelen op de mensen en het moraal hoog kan houden. Met de aanpak van Komatsu heeft het team in 2024 dus qua resultaten stappen gezet, zeker richting het einde van het seizoen. In 2025 heeft Komatsu ook besloten zijn rijdersduo op de schop te gooien.

Andere coureurs bij Haas

In 2025 heeft Haas namelijk afscheid genomen van het tijdperk Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg. Haas koos de voorgaande jaren voor twee ervaren coureurs, of voor twee jonge coureurs. Voor 2025 is het team tot de conclusie gekomen dat het voor een balans wil gaan. Esteban Ocon, die in 2024 afscheid nam van Alpine, gaat bij Haas proberen zichzelf te laten zien als kopman van een team. Het is een situatie waarin hij voorafgaand aan een seizoen nog nooit echt in heeft gezeten.

Toch is het nog maar de vraag of dit in 2025 überhaupt wel het geval gaat zijn. Naast hem komt namelijk een groot talent te rijden die al een paar raceweekenden ervaring heeft in F1: Oliver Bearman. Het talent van Ferrari zal bij Haas gaan voor zijn kans en qua talent niet onder doen voor Ocon. De vraag is of Bearman meteen consistent op het niveau van Ocon kan rijden, een coureur die toch al jaren onderdeel is van de koningsklasse.

Samenwerking met Toyota

Haas kondigde in 2024 aan dat het een samenwerking aan is gegaan met Toyota. Het Japanse bedrijf, waardoor de kans groot is dat Komatsu hier wat invloed uitgeoefend heeft, heeft zelf al genoeg ervaring in F1. Toch is het ook voor hun inmiddels al een tijdje geleden dat Toyota in de koningsklasse actief was.

Over de samenwerking tussen de twee partijen is soms wat verwarring, maar het gaat in principe om een technische samenwerking. Komatsu: "Als het kleinste team van de grid komen we middelen en hardwarecapaciteit tekort om bepaalde dingen te begrijpen. En om competitiever te zijn in het middenveld, zoeken we iemand die ons meer middelen en paardenkracht kan geven en die ook de hardware heeft en weet hoe die hardware te gebruiken." Zo zal het onder meer de faciliteiten van Toyota in Keulen mogen gebruiken. Ook zullen er, in ruil voor een financiële boost vanuit Toyota voor Haas, in de toekomst engineers van Toyota in de keuken van een F1-team komen kijken en informatie verzamelen. Deze engineers maken echter geen deel uit van het team van Haas. "Ze zijn op zoek naar de nieuwste F1-kennis, zoals vaardigheden. Die hebben wij, maar wij hebben niet hun faciliteiten. Wij hebben niet het aantal mensen, hun middelen", legt Komatsu uit.

Kansen voor Haas liggen in 2026

Zoals Komatsu ook duidelijk maakt, is het een samenwerking voor de lange termijn. De kans dat Haas in 2025 ineens zich bij de vier topteams gaat voegen is eigenlijk heel klein. Dit weten de fans, de coureurs en de werknemers van Haas. De kans is groter dat Aston Martin, Williams of Alpine de stap weten te zetten. Voor Haas zal de komende jaren bepaalt gaan worden door wat er in 2026 gaat gebeuren en hoe de auto er dan voor zal staan.

Daarbij is het deels afhankelijk van hoe de motor van Ferrari met de nieuwe motorreglementen om zal gaan. Haas heeft daar zelf niet veen invloed op. Het enige wat het Amerikaanse team kan doen, is in 2025 de schade beperken, de huidige auto op aerodynamisch gebied ontwikkelen en hopen dat het hier iets van kan leren richting 2026. Het jaar 2024 heeft laten zien dat Haas de auto tijdens het seizoen flink kan verbeteren. Als het dat in 2025 weer kan doen, dan gaat het bij het Amerikaanse team de goede kans op.

Conclusie

Haas heeft in 2024 grote stappen gezet, lijkt met Komatsu een teambaas te hebben die weet hoe hij een F1-team moet leiden en verbeteren en heeft nu met Toyota ook een partner waar het op de korte en vooral lange termijn vooruitgang mee kan gaan boeken. Of dit in 2025 al het geval zal zijn, is iets waar over getwijfeld kan worden. Voor het nieuwe tijdperk is het Amerikaanse team verder afhankelijk van Ferrari en de motor die het kan leveren. Het enige wat Haas kan doen, is ervoor zorgen dat het organisatorisch alles op orde heeft en daarna het aerodynamische gedeelte van de auto op orde heeft. Dan is er vanaf 2026 veel mogelijk.

Gerelateerd