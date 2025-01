Williams in 2025: zorgt komst Sainz eindelijk voor stabiliteit en vooruitgang?

Williams zit al jaren in de achterhoede van F1 en leek hier in 2023 een beetje uit te klimmen. Niks bleek echter in 2024 minder waar te zijn. Er zijn veranderingen doorgevoerd en er is hoop voor 2025, maar wat is er realistisch gezien mogelijk?

De gloriedagen van tientallen jaren geleden zijn allang verleden tijd, maar de afgelopen jaren is het wel ernstig gesteld met het ooit zo succesvolle Britse team. Nadat het vorige tijdperk in 2021 afgesloten werd met 23 punten en een achtste plaats, ging Williams in het nieuwe tijdperk hard achteruit. In 2022 werd het team laatste bij de constructeurs met maar acht punten, terwijl er in 2023 dus wel wat vooruitgang was. Er werden 28 punten gescoord, wat ze een zevende plaats op zou leveren. In 2024 scoorde Williams echter maar 17 punten, wat een negende plaats opleverde bij de constructeurs. Er werd vooral veel schade geleden door het hoge aantal crashes van het team. Dit brengt ons bij 2025.

Wijzigingen bij de coureurs

De grootste verandering die Williams in 2025 heeft doorgevoerd, is op het gebied van de coureurs. De afgelopen jaren reed er naast Alexander Albon eigenlijk altijd een talent of jonge coureur. Logan Sargeant bleek geen groot succes te zijn, terwijl ook zijn opvolger Franco Colapinto niet kon voorkomen dat er veel crashes waren en er schade werd geleden.

Al tijdens het seizoen 2024 besloot het team daarom een andere weg in te slaan. Carlos Sainz, ervaring bij vier teams in F1, komt in 2025 het team versterken. Sainz heeft bij Toro Rosso, McLaren, Renault en Ferrari gereden en heeft van de topteams dus alleen Mercedes [Toro Rosso weliswaar een zusterteam van Red Bull] niet gehad. Hij zal de nodige ervaring, maar vooral winnaarsmentaliteit met zich meebrengen naar een team dat dit echt nodig heeft.

Schade voorkomen het grote doel van 2025

In 2024 reed Williams van alle teams in F1 de meest schade en maakte het door Albon, Sargeant en Colapinto de meest crashes mee van alle teams. Als het niet tijdens de race was, dan wel tijdens de kwalificatie of tijdens de vrije trainingen. Er was zelfs een weekend waarin het team alleen met Albon kon meedoen, omdat er geen reservechassis was. Richting het einde van 2024 was er ook vaak vrees voor een tekort aan onderdelen en een grote kans op gridstraffen.

Met de ervaring van Sainz zal Williams hopen dat het in 2025 kan voorkomen dat er zoveel crashes zijn en de schade oploopt. Dit heeft namelijk niet alleen invloed op het moraal van de werknemers en de coureurs, maar ook op de plannen voor het seizoen 2025, de budgetcap en ga zo maar door.

Gaat Williams de auto eindelijk veelzijdiger maken?

Waar het ook impact op had, was de ontwikkeling van de auto. In plaats van dat Williams upgrades kon brengen die de auto beter zouden maken, moest er aandacht en geld besteed worden aan het herstellen van de schade die bijna elk weekend wel geleden werd.

Dit terwijl er voor Williams veel werk aan de winkel is. De auto van Williams is eigenlijk gedurende dit hele tijdperk in F1 vooral goed geweest op topsnelheid en in snelle bochten, maar zodra de snelheid eraf gaat of bandendegradatie belangrijk wordt, valt de auto van Williams terug. Ten opzichte van Alpine en Aston Martin heeft het team nog veel stappen te zetten, laat staan ten opzichte van de top vier in F1.

Rol van James Vowles

James Vowles, kwam over van Mercedes om begin 2023 teambaas van Williams te worden en het team terug in de top van F1 te brengen. Toen gaf hij al aan dat dit een lang proces zou worden. In 2023 werden er stappen gezet in de goede richting ten opzichte van 2022, maar in 2024 werd dit echter allemaal weer teniet gedaan.

De kritiek op Vowles is lichtelijk toegenomen, zeker omdat het doel is om in 2026 een stuk competitiever te zijn dan nu het geval is. Daarvoor zal het seizoen 2025 deels al belangrijk worden, want alle informatie die het team kan verzamelen kan mee worden genomen naar 2026.

Williams richting 2026

In 2026 zal Williams echter vooral toe willen slaan, zoals veel teams in de achterhoede van F1. Het team heeft al de motor van Mercedes, een motor die door veel mensen nu al gezien wordt als de beste motor om te hebben richting het nieuwe tijdperk in F1. Alhoewel dit natuurlijk afwachten is, laat de historie (2014) Williams echter hopen dat het op dit vlak goed zal zitten.

De vraag is dan of het team op aerodynamisch gebied ervoor kan zorgen dat de auto minder eendimensionaal wordt en op meerdere circuits goed uit de voeten kan. Daarvoor kan het eigenlijk niet wachten op 2026, omdat het zich niet kan veroorloven om het jaar 2025 als een verloren jaar te zien en de focus gewoon volledig op 2026 te hebben.

Conclusie

Williams zit verder af van een stap vooruit dan Aston Martin en Alpine zitten, maar de potentie op een beter jaar dan 2024 is daar. Dit komt vooral door het rijdersduo Sainz en Albon, die inmiddels allebei jarenlang ervaring hebben en worden gezien als volwaardig F1-coureurs. De schade zou in 2025 een minder groot probleem moeten zijn, waardoor er meer ruimte is voor ontwikkelingen en upgrades, met hopelijk voor Williams als resultaat betere uitslagen en meer punten.

