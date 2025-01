Alpine in 2025: wordt de goede lijn van eind 2024 doorgetrokken?

Alpine heeft in het nieuwe tijdperk in F1 al veel meegemaakt, behalve succes. De kans dat dit in 2025 gaat gebeuren is niet groot, maar stappen kunnen er in potentie dankzij het goede einde van 2024 wel gezet worden.

Nadat het team in 2021 op de vijfde plaats was geëindigd met 155 punten om het vorige tijdperk af te sluiten, ging het team op dezelfde voet door in het nieuwe tijdperk. Met 173 punten en een vierde plaats bij de constructeurs boekte het vooruitgang, maar dit was van korte duur. In 2023 ging het fout, met uiteindelijk alsnog 120 punten en een zesde plaats bij de constructeurs. Het was echter vooral op bestuurlijk niveau dat het Franse team de controle kwijt bleek te zijn geraakt. In 2024 begon het team dramatisch en stond het stijf onderaan. Gedurende het seizoen werden de prestaties echter beter en werd er zelfs nog een dubbel-podium gehaald. Een zesde plaats was uiteindelijk het resultaat bij de constructeurs, maar wel met een link aantal punten minder: 65 punten. Dit brengt ons bij 2025.

Onzekerheid over teamgenoot Gasly al voor het seizoen begonnen

Waar kunnen we bij Alpine anders beginnen dan bij de coureurs. Pierre Gasly is al jaren de kopman van het team sinds hij bij Red Bull vertrok, iets wat in 2025 niet anders gaat zijn en ook meer dan terecht is gezien zijn prestaties. De Fransman zal stiekem toch hopen dat Alpine in 2025 een stap richting de vier topteams kan zetten, ook omdat hij weet dat er in 2026 potentie is voor een flinke stap vooruit. Hierover later meer.

Eerst maar eens 2025, en wat dat betreft is er nu al onzekerheid over het tweede stoeltje. Esteban Ocon is na jaren bij het team vertrokken om naar Haas te gaan en een nieuw avontuur te beginnen. Het heeft ervoor gezorgd dat Jack Doohan, al jaren onderdeel van het team en reservecoureur, nu de kans gaat krijgen. Zijn contract zou echter maar voor vijf races zijn, terwijl zelfs de vervanger al klaar zou staan: Franco Colapinto, die over is gekomen van Williams en voor vijf jaar als 'reservecoureur' heeft getekend. Het lijkt echter veel meer te zijn dan dat, ook omdat Paul Aron en Ryō Hirakawa ook al reservecoureurs zijn. De verwachting is dat Doohan na die vijf races wordt vervangen door Colapinto.

Kan Alpine de vorm van eind 2024 doortrekken richting 2025?

Dan is er nog de auto zelf. Tijdens de eerste maanden van het seizoen was de auto van het Franse team dramatisch. Gedurende het seizoen werd Bruno Famin vervangen door Oliver Oakes. Onder zijn leiding heeft het team tijdens de tweede en vooral derde fase van het seizoen enorme stappen vooruit gezet en werd het zelfs nog zesde bij de constructeurs. Een belangrijk financieel resultaat voor een team die zowel op organisatorisch als financieel gebied het lastig had.

De auto werd onder Oakes gedurende 2024 beter en beter, wat het team hoop zal geven voor 2025. De fabrieken en de tijd in de windtunnel zullen vol ingezet worden om in 2025 een auto te creëren die stabiel kan doen wat eind 2024 ineens mogelijk was: stabiel in de top tien rijden tijdens races.

Alpine moet kiezen: 2025 of 2026?

Ook Alpine zal 2026 in het achterhoofd hebben, het seizoen waarin er op motorisch en aerodynamisch gebied weer een nieuwe auto nodig gaat zijn. Wat dat betreft lijkt het niet logisch om compleet te gaan voor het seizoen 2025, maar wellicht zijn er dingen die geleerd kunnen worden van de auto van 2025 die Alpine goed kan gebruiken om in 2026 een nog grotere stap te kunnen zetten.

In 2026 gaat Alpine ook rijden met motoren van Mercedes, een grote stap van de motoren van Renault die het team al jaren gebruikt. De verwachting is dat Mercedes, gezien hoe dit in 2014 ging, met de beste motor op de proppen komt. Dit is gunstig voor Mercedes zelf en voor Aston Martin, maar ook voor Alpine. Als het dat kan combineren met een flink verbeterde auto en daarnaast de organisatie beter op orde is, dan is er in 2026 veel mogelijk.

Briatore pakt de leiding

Wat dat betreft is het vrij duidelijk geworden dat Flavio Briatore de touwtjes in handen heeft genomen en er alles aan doet om op korte termijn Alpine in ieder geval weer stabiel naar de subtop te krijgen. Het is iets wat Alpine ook wel nodig heeft, iemand die niet bang is om zich uit te spreken en de leiding te nemen. Dit is namelijk precies wat het team de laatste jaren een beetje gemist heeft.

Zo heeft het al veel teambazen versleten, zijn de prestaties minder geworden, is er afscheid genomen van Renault als motorleverancier en hebben we onder meer de situatie omtrent Oscar Piastri gehad in 2022 die - gezien de prestaties van Piastri bij McLaren - nu nog meer pijn zal doen voor Alpine.

Conclusie

Alpine zal in 2025 hopen dat het vijfde kan worden bij de constructeurs, iets wat toch het hoogst haalbare lijkt te zijn. De kans dat het in 2025 ineens bij de vier beste teams kan komen in F1 lijkt klein, zeker omdat er ook tijd nodig is om het team en de auto voor te bereiden voor 2026. Daarnaast gaat het tweede stoeltjes gedurende het seizoen 2025 interessant zijn om in de gaten te houden. Hoeveel tijd krijgt Doohan daadwerkelijk, hoe goed gaat hij presteren en wat laat Colapinto zien als hij daadwerkelijk de kans krijgt. Alpine gaat richting 2026 in ieder geval veel antwoorden krijgen over de auto, het team en de tweede coureur naast Gasly.

