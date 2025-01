Aston Martin in 2025: eindelijk de stap naar de top vier of meer van hetzelfde?

Aston Martin wordt door veel mensen gezien als een slapende reus in F1. Dit is echter al een tijdje het geval, en telkens komt het er niet uit. Gaat het in 2025 dan wel gebeuren, of zal het team echt de nieuwe reglementen nodig gaan hebben in 2026?

Sinds Aston Martin in 2021 actief is in F1 als opvolger van Racing Point, heeft het team van eigenaar Lawrence Stroll uitgesproken naar de top van de koningsklasse toe te willen groeien. In 2021 werd het team met 77 punten nog zevende bij de constructeurs en in 2022 was het zelfs nog slechter met 55 punten (zevende bij de constructeurs), maar in 2023 werden er ineens stappen gezet en deed het team in het begin zelfs mee om podiumplekken. Tijdens het seizoen ging het echter fout en bleken de upgrades eerder slecht dan goed te zijn. Het team werd vijfde met 280 punten. In 2024 begon Aston Martin wederom aardig, maar zakte het door upgrades die de auto eerder langzamer dan sneller maakten wederom weg. De vijfde plaats was wederom het hoogst haalbare, dit keer echter met maar 94 punten. Bijna tweehonderd punten minder dan in 2023. Dit brengt ons bij 2025.

Aston Martin speelt in 2025 hetzelfde liedje

De coureurs worden in ieder geval niet als schuldige gezien van de mindere resultaten. Fernando Alonso tekende een contractverlenging, waardoor hij ook in het nieuwe tijdperk de kopman zal zijn. Lance Stroll zal ook in 2025 een coureur van Aston Martin zijn, terwijl Felipe Drugovich geduldig wacht op zijn kans. De vraag is echter of het allemaal stilte voor de storm is die in 2026 of daarna gaat volgen.

In 2024 waren de geruchten namelijk hardnekkig dat Aston Martin interesse had in Max Verstappen. De coureur gaf al toe dat hij met Mercedes had gesproken, maar zal in 2025 weer bij Red Bull rijden. De kans dat dit in 2026 ook nog zo is, is groot. Toch zal Aston Martin hopen dat het in 2026, of wellicht zelfs eerder, Verstappen kan overtuigen om het nieuwe gezicht te worden van Aston Martin. Daarvoor zullen er wel veel dingen moeten veranderen.

Kan Aston Martin eindelijk goede upgrades brengen?

De winterstop is meestal de periode waarin Aston Martin haar slag slaat. Zo maakte het team van 2022 naar 2023 een enorme stap in de winter en was het begin 2023 ineens competitief met zes podiumplekken van Alonso tijdens de eerste acht races. In 2024 kwam het, zei het niet zo goed als in 2023, wederom competitief uit de startblokken en kon het de concurrentie met onder meer Mercedes wel aan.

Het is gedurende het seizoen en de reeks aan upgrades tijdens de races in Europa waarin het voor Aston Martin nu twee jaar op rij fout is gegaan. Het team kreeg het niet voor elkaar om de ontwikkelingsoorlog met de andere teams te winnen en zag de top vier verder weglopen, terwijl de concurrentie gedurende 2024 dichter in de buurt kwam en zelfs over Aston Martin heen ging. Dit kan in 2025 niet het geval zijn als er daadwerkelijk een poging gewaagd wil worden om naar de top vier toe te groeien.

Nieuwe organisatie en nieuwe windtunnel sleutel tot succes?

Voor verbetering zal Lawrence Stroll toch vooral kijken naar het proces buiten de baan. Daar waar er wat betreft de coureurs niks is veranderd, is dit op organisatorisch gebied wel het geval. Er zal een andere teambaas zijn die het proces gaat leiden: Andy Cowell. Hij vervangt Mike Krack, die een andere rol gaat krijgen binnen de organisatie.

Toch is de komst van topontwerper Adrian Newey de belangrijkste aanwinst van allemaal. De Brit heeft bij Red Bull twee keer een reeks aan kampioenschapsauto's ontwikkeld en zal na wat jaren op de achtergrond bij Red Bull gaan proberen bij Aston Martin weer een kampioenschapsauto te gaan bouwen. Aangezien de Brit de huidige reglementen als eerste door had, zo bleek in 2022 bij Red Bull, zal Aston Martin in 2025 al hopen op flinke prestatieverbeteringen. Dit zal echter niet in de winterstop, maar gedurende het seizoen moeten gebeuren. Newey begint namelijk pas begin maart.

Verder zal er ook gekeken worden naar de nieuwe fabriek en windtunnel waarin Aston Martin gedurende deze winterstop en het seizoen 2025 nu volledig in kan gaan werken.

Aston Martin en 2026

Toch is het nog maar de vraag in hoeverre Aston Martin alles op alles gaat zetten om in 2025 het gat met de top vier te dichten. De afgelopen seizoenen is gebleken dat dit niet zo makkelijk is, en de echte kansen lijken in 2026 te liggen. De reglementen gaan dan op de schop en de auto's zullen zowel op motorisch als aerodynamisch gebied flink gaan veranderen. De teams mogen hier in 2025 al mee aan de slag gaan, iets waar veel tijd en budget (vanuit de budgetcap) in gaat zitten. Dit zal impact hebben op wat er in 2025 mogelijk is en hoever Aston Martin wil gaan om komend seizoen al wat voor elkaar te krijgen.

Het zou dan ook zomaar kunnen dat Aston Martin 2025 op de achtergrond op gaat offeren om in 2026 beter voor de dag te komen. De organisatie staat nu, de moderne fabriek en campus is nu in gebruik en alles is daar om voor 2026 aan de slag te gaan. Newey zal het aerodynamische gedeelte voor zijn rekening nemen, met een grote kans van slagen gezien zijn historie. Aston Martin zou, gezien de historie, ook goed moeten zitten met de motoren van Mercedes voor 2026. Als dat allemaal goed valt, zou het team in 2026 meteen voorin kunnen zitten zoals Ferrari dat begin 2022 deed.

Conclusie

Aston Martin heeft de afgelopen twee seizoenen gedurende het seizoen kansen laten liggen om van een goede positie een betere positie te maken en de stap naar de top vier te zetten. De kans dat dit in 2025 ineens wel gaat lukken, is klein maar wel wat aannemelijker geworden gezien de komst van Newey en de nieuwe fabriek en campus. Toch lijkt Aston Martin zich op 2026 te gaan focussen, aangezien dit het seizoen zou moeten zijn waarin het team me de auto en de motor een slag kan gaan slaan.

