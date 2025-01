Valtteri Bottas vertelt dat hij er aan zal moeten wennen om het komende Formule 1-siezoen langs de zijlijn door te brengen, maar de Fin is voornemens om zichzelf goed bezig te houden.

Valtteri Bottas is teruggekeerd bij het team van Mercedes, nadat hij eind 2021 plaats moest maken voor de komst van George Russell. De Fin moet het echter doen met de rol van reservecoureur, aangezien teambaas Toto Wolff de achttienjarige Andrea Kimi Antonelli het zitje van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton heeft gegeven. Bottas bracht na zijn vertrek bij de Duitse grootmacht drie seizoenen in dienst van Sauber door, maar daar werd zijn contract eind 2024 niet verlengd.

Terugkeer bij Mercedes

De tienvoudig racewinnaar was in de Sauber verdoemd tot de achterhoede, waardoor zijn toch indrukwekkende loopbaan in de Formule 1 langzaam uitbrandde. In de rol van reservecoureur bij Mercedes heeft hij echter een reddingsboei gevonden om in de paddock actief te blijven. Wel zal het behoorlijk wennen zijn om niet meer in de cockpit te klimmen op zondag.

Wennen aan reserverol

"Het grootste verschil zal het moment zijn waarop de lichten uitgaan op zondag", vertelt Bottas op het YouTube-kanaal van Formule 1-fotograaf Kym Illman. "Ik zit er niet bij, maar sta van buitenaf toe te kijken. Dat zal vreemd zijn en daar zal ik zeker aan moeten wennen. Ik ga proberen bezig te blijven." Ook het contract van teammaat Zhou Guanyu werd niet verlengd. De Chinees lijkt de sport definitief te verlaten.

