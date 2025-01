Social media speelt anno 2025 een belangrijke rol in onze maatschappij en ook sporters kunnen vanzelfsprekend niet achterblijven. Via voornamelijk Instagram houden de coureurs hun volgers up-to-date van de dagelijkse bezigheden en zij worden dan ook door miljoenen enthousiaste fans gevolgd. Wie heeft nu eigenlijk de meeste volgers?

Wie graag bij wil blijven met alle dingen die de coureurs op en naast de baan doen, doet er goed aan om via Instagram zijn of haar favoriete coureurs te volgen. Mannen als Lewis Hamilton en Lando Norris zijn vaak behoorlijk actief op de sociale kanalen en laten graag middels posts en stories zien wat hen in het dagelijkse leven bezighoudt. Wie doet het qua populariteit op Instagram nu eigenlijk het beste en heeft de meeste volgers?

Volgers op Instagram

Hamilton is met gepaste afstand de man die de meeste volgers op Instagram heeft, namelijk 38,5 miljoen volgers. Daarmee heeft hij een groei van bijna drie miljoen over het afgelopen jaar weten te bewerkstelligen. Achter hem is het Charles Leclerc. Hij kreeg er het afgelopen jaar ruim vier miljoen volgers bij en is op een totaal van 17,4 miljoen beland, waarmee hij dus minder dan de helft van Hamilton's volgers heeft. Max Verstappen, toch de meest succesvolle coureurs van de afgelopen jaren, heeft 13,5 miljoen volgers achter zijn naam. De top vijf wordt gecompleteerd door Carlos Sainz [10,9 miljoen] en Norris [9,4 miljoen].

