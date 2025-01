Franco Colapinto werd vorige week door Alpine aangekondigd als reservecoureur, de derde reservecoureur die het team in 2025 heeft. De verwachting is dat hij op de termijn, wellicht al na vijf races, Jack Doohan gaat vervangen. Er zijn nu meer details over het contract van de Argentijn bij het Franse team naar buiten gekomen.

Deze details heeft Maria Catarineu, onderdeel van het management van Colapinto, tegenover het Argentijnse infobae in kaart gebracht. Volgens haar waren de gesprekken al een tijdje onderweg. “Het duurde lang omdat onderhandelingen soms complex zijn, zoals in dit geval. Maar Flavio was altijd erg volhardend en in de laatste paar weken was hij erg intens. De overeenkomst kwam tot stand omdat beide partijen kregen wat ze wilden - Flavio kon Franco contracteren en James [Vowles, teambaas Williams] kon hem de kans geven om te racen, want bij Williams hebben hun vaste coureurs langetermijncontracten. Briatore heeft Franco gezien sinds hij zijn F1-debuut maakte. De dag dat we elkaar voor het eerst spraken zei hij: 'Ik heb talent gezien en ik wil hem'. Hij volgde alle races op de voet en hoe hij zich ontwikkelde als F1-coureur in de negen Grands Prix die hij kon rijden.”

'Alpine heeft contract voor vijf jaar getekend'

Vervolgens geeft Catarineu wat meer details over het contract dat Colapinto bij Alpine heeft getekend en wat er gaat gebeuren als er in die periode een ander team bij Alpine aanklopt om de Argentijn los te weken. "Alpine heeft hem een contract voor vijf jaar gegeven om van Williams te komen. Ik begrijp dat als een ander team interesse toont in Franco, binnen die periode, het een onderhandeling wordt tussen Alpine en het andere team."

