Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 14:51 - Laatste update: 14:57

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport moet Red Bull Racing ervoor gaan zorgen dat de betrouwbaarheid van de onderdelen niet de achilleshiel van het team gaat worden. In Djedda had moest de Max Verstappen starten vanaf P15 vanwege een gebroken aandrijfas en in Bahrein verliep het ook niet vlekkeloos met het materiaal.

Over de snelheid van de RB19 wordt niet getwijfeld, maar om de titelaspiraties niet in de problemen te laten komen, moet Red Bull aan de betrouwbaarheid gaan werken. Tijdens het Grand Prix-weekend in Saoedi-Arabië werd bij beide Red Bull-coureurs de versnellingsbak gewisseld en teambaas Christian Horner vertelde dat het over een geplande wissel ging. Toch vermoedt het Duitse medium dat er meer speelt, dan het team (logischerwijs) prijsgeeft.

Verstappen werd verslagen door techniek

AMuS gaat ervan uit dat de regerend wereldkampioen niet zozeer zondag is verslagen door zijn teamgenoot, maar dat de techniek zijn grootste vijand was. Tijdens de kwalificatie zorgde een gebroken rechter aandrijfas ervoor dat Verstappen genoegen moest nemen met de vijftiende startplek. Toch is ook Sergio Pérez niet ongeschonden uit de strijd om de onderdelen gekomen. Aan het begin van het raceweekend moest de vijfvoudig racewinnaar al kiezen voor zijn tweede batterij, waarvan er maximaal maar twee per seizoen mogen worden gebruikt.

Snel oplossing vinden

Halverwege het raceweekend in Djedda werd bekend dat uit voorzorg de auto met startnummer elf voor een wisseling van het binnenwerk van de versnellingsbak had gekozen en een dag later volgde dat auto van Verstappen. Voor deze onderdelen geldt dat er per seizoen maximaal vier exemplaren van mogen worden gebruikt. Horner bagatelliseerde de mankementen door te stellen dat de wisselingen van de versnellingsbakken gepland waren, maar de Duitsers twijfelen aan deze uitspraak en dan is er nog niet gesproken over de mysterieuze geluiden die Verstappen tijdens de race hoorde, maar zijn team niet kon vinden. Volgens AMus is er achter de schermen bij het Oostenrijkse team veel zorgen over de betrouwbaarheid van de onderdelen en mocht het team geen oplossing vinden, dan kan dit nog weleens puntenverlies gaan opleveren.