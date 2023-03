Internationale pers na GP van Saoedi-Arabië: "Concurrentie moet snel ingrijpen na één-tweetje"

Redactie

Maandag 20 maart 2023 13:02

De Grand Prix van Saoedi-Arabië heeft weer voor veel stof tot napraten gezorgd. Sergio Pérez heeft zijn eerste overwinning van het jaar binnen en Max Verstappen kon vanaf de vijftiende plek terugknokken naar P2. Fernando Alonso is net als in Bahrein als derde afgevlagd, al ging dat niet van harte bij de FIA.

Het is de tweede race van het jaar en ook het tweede één-tweetje voor Red Bull in 2023. Het tekent de dominantie van de RB19 en de conclusie is dan ook dat de concurrentie snel aan de bak moet gaan, wil het nog een bedreiging gaan vormen voor het Oostenrijkse team. De internationale media verwachten echter dat we naar een titelstrijd tussen Pérez en Verstappen gaan kijken in 2023.

La Gazzetta dello Sport

De roze Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport herhaalt de uitspraak van Charles Leclerc: "Red Bull is van een andere planeet." De krant doelt daarmee op het feit dat er uiteindelijk en ondanks de P15 van Max Verstappen, toch weer een één-tweetje in Djedda is afgevinkt. "Zelfs de betrouwbaarheidsproblemen konden een tweede dubbelzege niet voorkomen. Als de concurrenten niet snel ingrijpen, dan wordt dit het hele jaar het resultaat. Niemand lijkt het door Adrian Newey ontworpen ruimteschip te kunnen verslaan", zo concluderen de Italianen.

Bild

Het Duitse Bild vraagt zich af welk team er in staat is om Red Bull af te stoppen dit jaar en prijst de inhaalrace van Verstappen. Er wordt ook geen moment getwijfeld aan de status Driver of The Day die Verstappen kreeg toebedeeld: "Hoewel hij geen topstart had, lag hij na 24 ronden al op podiumkoers en precies halverwege de race had hij de tweede plek al in handen en vanaf dat moment werd het een teamduel om de overwinning."

Sky Sports F1

De Britse uitzendgemachtigde legt vooral de focus op de overwinning van Pérez. "Sergio Pérez heeft op indrukwekkende wijze de aanval van teamgenoot Max Verstappen vanaf de 15e plaats op de grid afgehouden, om een Red Bull één-tweetje over de streep te trekken tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië." Toch wordt de inhaalrace van de Nederlander ook geprezen. "Door een technisch mankement in de kwalificatie had Verstappen slechts zwakke hoop op de overwinning, maar hij leek een grote kans te hebben, toen een safety car hem naar de tweede plaats hielp en binnen zes seconden van zijn teamgenoot kwam, nog voordat de race op de helft zat."

L'Equipe

Het Franse L'Equipe roept iedereen op om terecht bang te zijn voor het 'tweekoppige monster' dat ze in Red Bull zien. "In twee jaar tijd hebben ze de wereld op de kop gezet en de oude wereld verpletterd en daar lijkt niets meer van over te zijn. Mercedes probeert iets van haar dominantie terug te vinden en Ferrari is een team in opbouw", zo stellen de Fransen. "Ondanks de matige start van Pérez wist hij toch wraak te nemen voor de verloren wedstrijd van vorig jaar. De race was alleen wel tekort voor teamgenoot Max Verstappen om nog een aanval te plaatsen bij Pérez."