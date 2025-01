Juan Pablo Montoyo weet met grote zekerheid dat het Max Verstappen is geweest die een transfer van Carlos Sainz naar Red Bull Racing heeft tegengehouden. De Colombiaan stelt bij CasasDeApuestas.bet dat Verstappen niet bang was voor de concurrentiestrijd, maar simpelweg weinig zin had in wat wrijving binnen het team.

Sainz moest bij Ferrari plaatsmaken voor de transfer van Lewis Hamilton, die vanuit Mercedes verkast naar het Italiaanse team. Lange tijd was het onduidelijk waar de toekomst van de Spanjaard zou liggen en Mercedes, maar ook Red Bull Racing werden genoemd als mogelijke nieuwe teams voor Sainz. Mercedes koos uiteindelijk voor Kimi Antonelli en Red Bull Racing heeft Sergio Pérez vervangen voor Liam Lawson. Sainz, die koos uiteindelijk voor Williams.

Verstappen speelde rol in blokkeren transfer Sainz

Montoya heeft geen bewijs, maar stelt zeker te weten dat Verstappen de reden is voor het afketsen van een transfer van Sainz naar Red Bull. "Ik weet zeker dat Max Verstappen zou hebben voorkomen dat Carlos Sainz naar Red Bull kwam, zodat de concurrentie binnen het team niet te moeilijk zou worden, al kan ik dat niet persoonlijk bevestigen", zo vertelt de 49-jarige Montoya. "Toen ze teamgenoten waren bij Toro Rosso, was hun relatie behoorlijk stroef. Ik weet niet zeker of Max dat nog eens zou willen meemaken. Hij maakte het leven van Max Verstappen behoorlijk moeilijk. Dus als je kunt bepalen wie er in de auto zit, zoals Max dat kan, waarom zou je jezelf dan in de voet schieten?", gaat hij verder. In de ogen van Montoya is Verstappen vooral gebaat bij het uitblijven van een rivaliteit binnen het team. "Het gaat niet om angst [bij Verstappen], maar om slim zijn. Waarom zou je je leven onnodig moeilijk maken en een lastige werkomgeving creëren?”

Sainz zag Toro Rosso dubieuze rol

Sainz blikte onlangs ook terug op zijn periode naast Verstappen bij Toro Rosso in 2015. Destijds was de rivaliteit er, want beide mannen wilde aanspraak maken op de promotie naar Red Bull Racing. Ook werd dat gestimuleerd door het team destijds, zo liet Sainz optekenen. "Met Max was er een rivaliteit, maar in dat team (Toro Rosso, red.) wilden ze koste wat het kost tegenstellingen creëren als selectieproces om naar Red Bull te gaan", zo vertelde hij bij Corriere della Sera.

