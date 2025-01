Forbes: 'Hamilton stoot Verstappen van de troon als best verdienende coureur in 2025'

Hoewel Max Verstappen bovenaan staat als best verdienende Formule 1-coureur in 2024, verwacht Forbes dat Lewis Hamilton de Nederlander achter zich laat met zijn huidige deal met Ferrari. De zevenvoudig kampioen kon lange tijd genieten van de status best verdienende coureur, maar werd in 2022 ingehaald door zijn Nederlandse rivaal.

De viervoudig wereldkampioen bij Red Bull Racing tekende in 2022 een contractverlenging, waardoor hij zo'n 60 miljoen dollar per jaar opstrijkt. Daarnaast is er ook nog een bonus van 15 miljoen dollar op te halen door de Limburger, waardoor Verstappen per seizoen 75 miljoen dollar kan bijschrijven. Hamilton staat in het lijstje van de best verdienende coureurs op de tweede plek met 55 miljoen dollar per jaar en 2 miljoen wat verdiend kan worden met een bonus.

Hamilton kan stokje van Verstappen overnemen

Hamilton bereikt op 7 januari de leeftijd van veertig en kan dit jaar ook nog eens de best betaalde coureur worden. Zo verwacht Forbes dat de Ferrari-coureur een nieuwe salarisrecord kan neerzetten, boven de 75 miljoen dollar die Verstappen binnenhengelt. "Forbes schat dat het contract hem weer voor Verstappen zal plaatsen en een nieuw salarisrecord in de Formule 1 zal vestigen", zo schrijft het medium. Het bedrag dat de Brit per seizoen kan binnenhalen, wordt niet duidelijk.

Celebrating in style! Happy Birthday, Lewis! ❤️ pic.twitter.com/fkaUs1ckca — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 7, 2025

