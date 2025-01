Lando Norris hoopt de lijn die in 2024 is ingezet door te kunnen zetten in 2025. De McLaren-coureur kon eventjes naar de wereldtitel kijken, die uiteindelijk naar Max Verstappen is gegaan, maar stelt wel dat hij inmiddels over alles beschikt om te kunnen slagen in het nieuwe jaar.

McLaren voerde vanaf de race in Miami de boventoon en wist uiteindelijk zes zeges te pakken. Door de snelheid van de MCL38 wist het team ook nog de constructeurstitel sinds 1998 weer te winnen. Toch zijn er hier en daar fouten gemaakt door de coureurs, maar ook het team. Norris wijst in gesprek met de Spaanse tak van Motorsport.com naar de geleerde lessen en stelt dat hij klaar is om in 2025 écht voor de titel te strijden.

Norris: 'Ben niet compleet, maar weet wel wat nodig is voor titelstrijd'

"Er zijn nog steeds dingen die ik moet verbeteren, dat is duidelijk. Ik ben niet volledig tevreden met wat ik heb gedaan. Maar voor het eerst heb ik het vertrouwen om te zeggen dat ik heb wat nodig is om voor een kampioenschap te vechten", zo verklaart de 25-jarige coureur. Toch is hij er, naar eigen zeggen, nog niet helemaal: "Dat betekent niet dat ik compleet ben, dat betekent niet dat ik perfect ben, dat is zeker. En wanneer je tegen coureurs strijdt die daar dicht bij in de buurt zitten, zoals Max, moet je bijna perfect zijn als je hem wilt uitdagen. Dus ik heb vertrouwen en ik denk dat het belangrijkste wat ik meeneem, is dat ik geloof dat ik heb wat nodig is om voor een kampioenschap te strijden."

Mentaliteit

In 2024 begon McLaren nog stroef, maar wist het team later in het jaar wel de snelheid te vinden. Met de constructeurstitel op zak, wil Norris in 2025 dan ook geen slecht figuur slaan: "Ik denk dat het ingaan van een seizoen met de mentaliteit dat we gaan proberen het te winnen, een heel andere mentaliteit is dan die we in 2024 hadden, toen we mijlenver van de kop af stonden."

