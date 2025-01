Voor Red Bull Racing was 2024 het seizoen waarin de verhoudingen behoorlijk op zijn kop werden gezet. Kan het team in 2025 terug gaan slaan en ervoor zorgen dat het de touwtjes weer in handen krijgt voor een vijfde titel op rij voor Max Verstappen?

Nadat Verstappen en Red Bull in 2022 en 2023 gedomineerd hadden en de twee kampioenschappen met overmacht wonnen, veranderde in 2024 alles. Begin 2024 won Red Bull eigenlijk nog bijna elke race, waren er veel P1 en P2's tijdens een race en won Verstappen zeven van de eerste tien races. Er leek niks aan de hand te zijn, maar na de GP van Spanje won Verstappen tien races op rij niet en waren McLaren en later ook Ferrari ineens sneller. Richting het einde van het seizoen won Verstappen weer wat races die ervoor zorgde dat hij alsnog kampioen werd bij de coureurs, maar bij de constructeurs moest Red Bull de titel laten aan McLaren. Dit terwijl ook Ferrari meer punten zou verzamelen. Wie alle punten van de tweede en derde fase van het seizoen in kaart brengt, zal zien dat de verschillen tussen Verstappen en de coureurs van McLaren en Ferrari erg klein tot zelfs verdwenen was. In 2025 is er werk aan de winkel voor het team, op meerdere manieren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over mogelijk aanzoek Kelly Piquet: 'Dan zal het waarschijnlijk gebeuren'

Toekomst Verstappen

In 2024 gebeurde er namelijk veel bij Red Bull waardoor er over het algemeen een negatieve sfeer rondom het team te vinden was. Zo was er het onderzoek naar grensoverschrijdend gedag van Christian Horner die de machtsstrijd achter de schermen tot een kookpunt bracht, terwijl Jos Verstappen zich ook steeds meer begon te mengen. Max Verstappen gaf eind 2024 aan rondom het weekend in Miami gesprekken te hebben gevoerd met Mercedes, terwijl naast de Silver Arrows ook Aston Martin vaak in de geruchten terug te vinden was als potentiële nieuwe team mocht de Nederlander besluiten dat het genoeg is geweest bij Red Bull. Al snel bleek dat Verstappen in 2025 gewoon weer bij Red Bull zou rijden, maar voor 2026 - het begin van het nieuwe tijdperk - is het nog allesbehalve zeker. Zowel Jos als Max Verstappen willen duidelijk niet verder kijken dan 2025.

Zowel teambaas Horner als adviseur Helmut Marko - die ook nog even leek te gaan vertrekken tijdens het begin van 2024 - stelden al dat er veel moet gaan veranderen om in 2025 zo te kunnen overtuigen dat Verstappen ook in het nieuwe tijdperk onderdeel van het team blijft. Daarvoor zal ten eerste moeten blijken of het nieuwe team rondom Verstappen, want onder meer sportief directeur Jonathan Wheatley en topontwerper Adrian Newey zijn vertrokken, zo goed gaat functioneren als het voorgaande team. Daarnaast zal de Nederlander ook de machtsstrijd achter de schermen in de gaten blijven houden. Toch is er volgens zowel Horner als Marko en Jos Verstappen een ding wat Max Verstappen het meest gelukkig gaat maken: een goede auto.

Gaat de RB21 beter zijn dan de RB20?

Het was iets waar Verstappen begin 2024 nog wel over kon beschikken, maar sinds de upgrades in Imola ging het snel achteruit met de balans van de auto. De voornaamste problemen hadden te maken met onder meer onderstuur, de kerbstones, maar ook de correlatie. Dat wat het team in de simulator zag, kwam totaal niet overeen met wat er op de baan gebeurde. Dit is een probleem waar nog steeds geen oplossing voor is gevonden en waar het team aan blijft werken.

Er is inmiddels een nieuwe en modernere windtunnel in gebruik genomen, precies op het juiste moment. Het team heeft dit seizoen, omdat het derde werd bij de constructeurs, meer tijd in de windtunnel dan McLaren en Ferrari. Dit zal nodig zijn ook om de RB21 een betere balans te geven. De eerste berichten over de nieuwe auto vanuit Red Bull zijn positief, maar feit blijft dat ook McLaren en Ferrari niet stil zullen zitten en de concurrentie nu heviger is dan in 2022 en 2023. Mercedes zal ook mee gaan doen, terwijl Aston Martin en Alpine achter de vier topteams azen op verbetering.

Nieuwe teamgenoot Verstappen

De afgelopen twee seizoenen is er ook veel discussie geweest over de teamgenoot van Verstappen: Sergio Pérez. De Mexicaan presteerde in 2023 al wat minder, maar begon en einde toen wel goed. In 2024 schoot Pérez weer uit de startblokken, maar daarna viel hij toch weer terug toen de races in Europa begonnen en herpakte hij zichzelf nooit. De Mexicaan werd achtste in het kampioenschap achter alle coureurs van McLaren, Ferrari en Mercedes. Het was voor Red Bull genoeg om afscheid te nemen, ondanks dat dit het team veel geld kostte.

Vervolgens werd Liam Lawson, die zich het afgelopen halfjaar bij Visa Cash App RB mocht bewijzen, aangewezen als opvolger. Dit terwijl veel mensen vonden dat Yuki Tsunoda wel een kans had verdiend. Lawson gaat echter moeten doen wat Pérez niet lukte: Verstappen voorin ondersteunen en Red Bull een kans geven om kampioen te worden bij de constructeurs. Hier zal hij waarschijnlijk wel wat tijd voor krijgen, maar niet veel. Tsunoda staat klaar om in te stappen mocht Lawson tegenvallen. Zowel Marko als Horner gaven al aan dat er directe gepresteerd moet worden bij Red Bull. Het is nog maar de vraag of Lawson dit meteen kan.

Red Bull Ford vanaf 2026

Dan is er nog een andere factor die in 2025 achter de schermen ook zeker mee gaat spelen: 2026. Red Bull moet niet alleen werken aan de auto voor het nieuwe tijdperk, zoals elk team dat moet, maar moet er ook voor zorgen dat de eigen motoren klaar zijn om volgend jaar meteen op een hoog niveau te presteren. Er wordt vrij weinig door Red Bull of Ford uit de doeken gedaan over het project, behalve 'dat alles op schema ligt'.

De motoren gaan bepalen of het team in 2026 meteen competitief kan zijn en of Verstappen ook na het seizoen 2026 te behouden is voor het team. Als de motoren niet werken, niet betrouwbaar zijn of niet genoeg kracht en snelheid genereren, zal dit de beslissing van Verstappen gaan beïnvloeden.

Conclusie

Al met al kan 2025 gezien worden als een cruciaal jaar, vooral voor Red Bull. Het team heeft de beschikking over de beste coureur van de grid, maar wel een coureur die steeds kritischer begint te worden en ook ziet dat Red Bull momenteel de derde en wellicht zelfs vierde auto van de grid heeft. Tel daar de onrust binnen Red Bull, het vertrek van meerdere belangrijke personen en Jos Verstappen die druk ook nog eens opvoert, en het is duidelijk dat Red Bull Racing aan de bak mag om het kamp Verstappen tevreden te houden richting het nieuwe tijdperk in F1.

Gerelateerd