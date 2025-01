De 2025-editie van de Dakar is officieel begonnen. De gebroeders Coronel zijn uiteraard ook dit jaar weer van de partij en zijn behoorlijk tevreden over de verreden proloog, wel is het team onderweg de linker spiegel verloren.

Tim en Tom Coronel komen rijden de 47e editie van de Dakar in de Century CR7. Voor het eerste beschikt het team daarmee over auto met vierwielaandrijving en daarmee gaven ze in november tegenover GPFans aan dat de top twintig te bereiken is. De race is inmiddels begonnen en het team deelt een update over de verreden proloog.

Alles loopt op rolletjes

"Het ging helemaal prima. We hadden een behoorlijke snelheid. We zijn twee keer iets te ver gegaan, maar de auto voelt goed aan en we konden alles mooi op gang krijgen", zo opent Tom op CoronelDakar.nl. Het resultaat mag er volgens Tom ook zijn: "Een tijd binnen de top 35 en daar horen we thuis, we kunnen de extra’s mooi meenemen." Wel vermeldt het team dat het duo onderweg de linker spiegel is verloren.

Tim Coronel ook tevreden

Ook Tim is niet ontevreden: "De auto gaf geen krimp en voelde goed aan. We hadden mooie stukken, snelle stukken en ook wat technische stukken op het parcours. Dus we konden alles goed voelen. Het is fijn om weer in de woestijn te zijn en samen dit avontuur aan te gaan en we zitten er lekker bij, dus ik ben blij." Zaterdag wordt de eerste echte etappe van de Dakar Rally verreden en die gaat over 413 kilometer. De start, maar ook de finish, zal in Bisha zijn.

