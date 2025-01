Volgens Formule 1-journalist Tom Clarkson is Michael Schumacher de onbetwiste nummer één. Toch ziet hij vandaag de dag één coureur die daarbij in de buurt komt, namelijk Max Verstappen. Clarkson wordt met Verstappen telkens herinnerd aan de hoogtijdagen van 'Schumi' en legt het in de Pelas Pistas Podcast uit.

Clarkson is inmiddels de vaste stem geworden bij de FIA-persconferenties en aan hem wordt gevraagd wie hij nu in zijn top drie coureurs aller tijden zet. "Uit mijn tijd moet ik zeggen: Michael Schumacher. Wat een held. Hij was zo snel, maar waar ik eigenlijk nog meer van hield, is hoe hij de teams bij elkaar bracht, met name Ferrari. Hij is daar een legende omdat hij het team daar liet functioneren, als een team." Hoewel Clarkson dus de Duitser prijst voor zijn teamgevoel, vindt hij hem niet even snel als Ayrton Senna. "Nee, dat denk ik niet, maar hij kon wel 72 ronden lang op 99,9 procent van Senna rijden. Ik had daarom enorm veel respect voor hem", zo legt hij uit.

Parallellen tussen Schumacher en Verstappen

Anno 2025 ziet hij ook een 'Schumacher' rondrijden in de Formule 1, namelijk Verstappen. "Als ik dan de vergelijking trek met vandaag de dag, dan word ik een beetje aan Michael herinnerd, als ik naar Max Verstappen kijk. Hoe meedogenloos hij is, de manier waarop het lijkt alsof er maar één iemand in de Red Bull kan rijden. Dat doet me denken aan de Benetton halverwege de jaren negentig. In 1994 en 1995 kon niemand met die auto's rijden, zoals Michael dat deed", legt Clarkson uit.

Oud-teamgenoot Senna vindt Verstappen beter

Daarnaast verwijst Clarkson naar een anekdote van Gerhard Berger. Berger heeft volgens Clarkson een hele kamer vol trofeeën en andere herinneringen aan zijn motorsportcarrière. Daar staan ook zijn eigen helmen en Berger heeft maar één helm van een andere coureur daar staan, namelijk Verstappen. "Ik had een gesprek met Gerhard Berger over Max. Hij zei: 'Ik denk dat hij misschien wel beter is dan Ayrton. Max heeft misschien niet meer talent dan Ayrton. Ayrton was in zijn tijd ongelooflijk snel, maar het is het simracen. Dat was geen optie voor Ayrton, maar als je een coureur bent en je start elke dag een race en zit in je vrije tijd op de simulator, dan heb je veel herhaling en krijg je 'muscle memory'. Dan word je uiteindelijk een veel betere coureur", zo vertelde de oud-teamgenoot van Senna aan Clarkson. De Brit sluit zijn top drie coureurs af met Fernando Alonso.

