Lewis Hamilton is sinds de jaarwisseling van 2024 naar 2025 officieel een Ferrari-coureur geworden. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn F1-overstap ook op zijn LinkedIn officieel gemaakt. Daar vertelt hij over zijn 'nieuwe positie'.

Hamilton won kampioenschappen in de Britse Formule Renault 2.0, Formule 3 Euro Series en de GP2 Series, en verdiende op die manier een stoeltje in de Formule 1. Hij werd al sinds 1998 gesteund door McLaren, toen hij een juniorcontract kreeg van Ron Dennis, en in 2007 mocht hij meteen voor het topteam uitkomen. In zijn debuutseizoen liep hij de wereldtitel op één puntje mis, maar in 2008 sleepte hij de titel juist op een punt binnen in die welbekende, zenuwslopende finale in Brazilië. Het zou het enige kampioenschap worden met McLaren en Hamilton tekende voor 2013 bij Mercedes. Hij werd voor gek verklaard, maar de Brit schreef daar nog eens zes wereldtitels bij op zijn naam en is sindsdien de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Schumacher over verschil tussen Hamilton en zijn broer: 'Michael kon dit perfect'

LinkedIn-berichtje

In februari 2024 kondigde Ferrari aan dat het Carlos Sainz zou laten vallen voor 2025 in ruil voor de diensten van Hamilton. Hij wordt op die manier herenigd met Frédéric Vasseur, zijn teambaas bij ASM in de Formule 3 en bij ART Grand Prix in de GP2. Hamilton is sinds afgelopen woensdag 1 januari officieel een Ferrari-coureur, een stap die hij ook op zijn LinkedIn officieel heeft gemaakt.

"Ik kan niet meer verheugd zijn voor het seizoen dat eraan zit te komen", schrijft Hamilton. "Met de overstap naar Scuderia Ferrari is er veel om over na te denken. Voor iedereen die hun volgende stap overweegt in 2025: omarm de verandering. Of je nou een carrièreswitch maakt, een nieuwe vaardigheid leert of gewoon nieuwe uitdagingen aangaat, onthoud dat jezelf opnieuw uitvinden kracht geeft. Je volgende kans ligt altijd binnen handbereik. Op naar 2025 - een jaar om nieuwe mogelijkheden te omarmen, om gretig te blijven en om vooruit te gaan met een doel. Laten we er een jaar van maken om niet te vergeten. Andiamo."

Hamilton na zijn allerlaatste race voor Mercedes in Abu Dhabi vorige maand

Gerelateerd