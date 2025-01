Sky Sports F1-commentator en voormalig coureur Martin Brundle is in aanmerking gekomen om een zogeheten OBE te worden, of Officer of the Order of the British Empire. Het Britse koningshuis eert zo de carrière van Brundle, die al veertig jaar actief is in de wereld van Formule 1, achter het stuur of een microfoon.

Als coureur was Brundle een groot talent. Na een intens gevecht met Ayrton Senna om de Formule 3-titel stroomden beide coureurs door naar de koningsklasse in 1984. Groot succes bleef voor de Engelsman uit Norfolk voor lange tijd uit, mede door een gigantisch ongeluk in zijn rookie-jaar, waar hij beide enkels en voeten brak en waarna hij naar eigen zeggen nooit meer even snel was. Toch genoot hij van een lange loopbaan in de Formule 1, en maakte hij een succesvolle overstap naar Benetton in 1992. Samen met een jonge Michael Schumacher vormde hij een puik team, en behaalde hij vijf van de negen podiumplaatsen in zijn carrière in dat jaar. Aan het einde van de eeuw veranderde Brundle van beroep, en begon hij de koningsklasse te verslaan, iets wat hij tot vandaag de dag doet bij Sky Sports F1 samen met David Croft. Buiten de F1-wereld won Brundle ook het World Sportscar Championship in 1988 evenals de 24 Uur van Le Mans in 1990.

Artikel gaat verder onder video

Brundle ontvangt OBE

Voor zijn indrukwekkende en lange loopbaan in de Formule 1 is de 65-jarige Brundle nu OBE gemaakt. Het Britse koningshuis maakt aan het einde van elk kalenderjaar bekend welke personen hiervoor in aanmerking komen voor het aankomende jaar. Andere Formule 1-persoonlijkheden hebben ook al onderscheidingen ontvangen in het verleden. Sir Lewis Hamilton is een van de vier coureurs die ooit is geridderd, naast Sir Stirling Moss, Sir Jack Brabham en Sir Jackie Stewart, maar is de enige coureur die deze eer kreeg terwijl hij nog een actief was in de sport - het gebeurde in 2021. Christian Horner werd recentelijk nog CBE, Commander of the Order of the British Empire, één stapje lager dan de onderscheiding van Brundle.

Gerelateerd