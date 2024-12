Liam Lawson zegt dat zijn doel is om wereldkampioen Formule 1 te worden bij Red Bull Racing. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen zegt dat de hoogste prioriteit ligt om Red Bull weer kampioen te maken in het constructeursklassement, maar wil zelf op de lange termijn ook gaan vechten voor zijn eigen kampioenschap.

Lawson wordt na slechts elf Grands Prix aan ervaring, verspreid over twee seizoenen, in het diepe gegooid door Red Bull. De Nieuw Zeelander zal het moeten gaan waarmaken tegenover Max Verstappen, die Sergio Pérez in de laatste twee seizoenen bij elkaar met maar liefst 575 punten versloeg. In 2023 bedroeg het verschil maar liefst 290 punten, hetgeen een record was voor het grootste gat ooit tussen twee teamgenoten. Dit jaar ontkwam Pérez aan een nieuw record; het verschil was 285 punten. Lawson had zelf Yuki Tsunoda als teamgenoot, en de Japanner wist zowel in 2023 als in 2024 als winnaar naar buiten te komen in het onderlinge duel. Toch koos Red Bull voor Lawson als de vijfde teamgenoot van Verstappen bij Red Bull na Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon en Pérez.

Team heeft voorrang

In 2024 werd Red Bull Racing voor het eerst in vijf jaar vijfde in het constructeurskampioenschap, hetgeen een directe invloed heeft op het budget van het team. Lawson weet dat zijn voornaamste taak als vervanger van Pérez zal zijn om zijn ploeg weer vooraan de grid te krijgen. “Ik bedoel, ik zou zeggen ja, vanuit het perspectief van het team, en ik zou zeggen wat mijn taak is als coureur, binnenkomend bij Red Bull Racing, is [het doel] om te vechten voor die constructeurstitel," zo vertelt Lawson bij Sky Sports F1. "Dat is het belangrijkste teamdoel. Dat is dus duidelijk wat ik moet proberen te doen - en hoe dan ook, het behalen van de beste resultaten zal dat bereiken, dus voor mij is het mijn focus om het zo goed mogelijk te doen."

Wereldkampioen worden ultieme doel

Naast het doel met het team heeft Lawson natuurlijk ook persoonlijke doelen in de sport. Max Verstappen werd in een Red Bull kampioen in de afgelopen vier seizoenen, en Lawson wil dit ook gaan doen in de toekomst, ondanks het kalibar van zijn nieuwe teamgenoot. “Uiteraard is mijn ultieme doel in de Formule 1 om een wereldkampioenschap te winnen. Wordt er van mij verwacht dat ik dat meteen ga doen? Nee, maar dat is wel waar ik naartoe wil en ik zal proberen het team zo goed mogelijk te ondersteunen. In dit stadium weet ik niet hoe het gaat lopen, maar ik denk dat vanuit het perspectief van het team, ja, het doel is om te proberen zo dicht mogelijk bij Max te komen.”