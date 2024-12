Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella moet het papaja-oranje team nog even wennen aan de status van topteam. De Italiaan wijst naar de diverse beschuldigingen die het team aan de broek heeft gekregen, over het gebruik van mogelijke trucjes om de snelheid van de MCL38 omhoog te krikken.

Het afgelopen seizoen kreeg McLaren diverse beschuldiging naar zich toegeworpen over het gebruik van mogelijk wat foefjes. Het mini-DRS-systeem is door de FIA onderzocht en uiteindelijk verboden, maar het team had ook als één van de eerste de flexibele voorvleugel, waarvan de FIA aangaf dat het zich pas in 2025 zou buigen over het onderdeel. Daarnaast kwam er in de slotfase van het jaar geruchten naar boven over mogelijk water in de banden. Hetgeen zou ervoor zorgen dat de temperatuur in het rubber omlaag gaat, waardoor de slijtage in een stint ook naar beneden gaat. Hoewel er geen bewijs is gevonden, lijken de pijlen te wijzen naar McLaren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen zag team valsspelen in 2024: 'Weet het zeker, maar niemand zal het toegeven'

Omgaan met alle ruis van het zijn van een topteam

In gesprek met Motorsport.com gaat Stella in op de positie van McLaren, als constructeurskampioen. "Wat lastig is, zelfs als je wel gewend zou zijn aan het strijden in de top, is het omgaan met alle ruis en alle afleidingen die er zowel intern als extern zijn. Je wilt graag gefocust blijven, maar om dat te bereiken moet je wel een gestructureerde aanpak hebben om alle ruis te kunnen managen. Je moet ermee omgaan dat jij nu zelf in alle headlines staat", zo omschrijft hij de nieuwe status van McLaren.

OOK INTERESSANT: Doornbos glimlacht om foefjes bij McLaren: "Je wordt betaald om de limieten op te zoeken"

Beschuldiging trucjes

Daarnaast wijst de Italiaanse teambaas naar de spookverhalen die er bestaan over het gebruik van eventuele foefjes: "Soms, we hebben dat vooral gezien met die verhalen over water in de banden, moet je omgaan met desinformatie. Het zijn dingen waarvan je weet dat ze nergens op slaan. Maar toch wordt het nieuws en kun je het niet meer negeren. Je moet er dan toch op een bepaalde manier mee om zien te gaan. Dat is een nieuwe dimensie geweest voor een team dat lang niet voor overwinningen had gestreden."

Gerelateerd