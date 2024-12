Volgens regerend wereldkampioen Max Verstappen zijn er overduidelijk teams geweest die zich niet aan de spelregels hebben gehouden in 2024. De Nederlander stipt in gesprek met De Telegraaf de kwakkelende vorm van de RB20 aan, maar stelt ook dat het team in sommige races simpelweg geen kans had, vanwege mogelijke 'foefjes' bij de rivalen.

Binnen de Formule 1 zoeken de teams altijd de mazen van de wet op. Het is aan de FIA om daarachter te komen en om met gepaste maatregelen te komen. McLaren viel dit jaar een aantal keren op voor mogelijke trucjes. Zo had het team een flexibele voorvleugel, waarvan niet helemaal duidelijk was of dit volgens de regels was. De FIA wilde het onderdeel pas controleren in 2025 en dus moest de concurrentie mee. Een ander foefje was het mini-DRS-systeem, wat tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan duidelijk werd. Dat onderdeel kon echter niet door de beugel en werd door de FIA verboden. Ook werd er volgens het Duitse Auto Motor und Sport mogelijk gebruik gemaakt van water in de banden, al werd dit nooit bewezen.

Ook Red Bull moest zich bij FIA melden

Ook Red Bull Racing stond een tijdje onder een vergrootglas. Zo werd er halverwege het jaar gesproken over het mogelijk gebruik maken van een asymmetrisch remsysteem. Hierdoor kon de remdruk van de voorbanden verschillen, waardoor het aanremmen van een bocht voordeel kon opleveren, maar ook dit trucje is uiteindelijk niet gevonden. Daarnaast moest het Oostenrijkse team de RB20 aan de FIA laten zien, omdat er vraagtekens waren over het 'bib-systeem', waarmee de rijhoogte tussentijds kon worden aangepast. Ook dit laatste is uiteindelijk nooit door de FIA geconstateerd.

Verstappen vermoedt 'vuil spel'

Beide teams zouden dus hier en daar wat hebben geprobeerd, zo is het vermoeden. Verstappen bevestigt dat zijn team in het nadeel was, omdat de concurrentie zich niet altijd aan de regels hield. "Er zijn dingen op de achtergrond gebeurd, waardoor we in bepaalde races totaal geen kans hadden. Dat weet ik zeker, maar niemand zal dat ooit toegeven", aldus Verstappen.