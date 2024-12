Volgens Robert Doornbos verdient de opmars van McLaren in 2024 een dikke pluim. De Rotterdammer vindt het papaja-oranje team daarom ook de verdiende wereldkampioen en prijst de innovatieve engineers van McLaren, die in 2024 de randjes van het reglement hebben opgezocht.

In 2024 zijn er een heleboel technische vernuftigheden de revue gepasseerd. Of het allemaal daadwerkelijk op de auto's heeft gezeten, dat is vooral voor de FIA de grote vraag. Dit seizoen is er gesproken het mogelijke gebruik maken van een asymmetrisch remsysteem door Red Bull Racing, flexibele voorvleugels van McLaren, maar ook een mini-DRS-systeem op de achtervleugel en daarnaast waren er vermoeddens over mogelijk water in de banden. Het zijn allemaal foefjes om de wagens sneller te maken en het onderstreept de gedachten van de Formule 1.

Foefjes bij McLaren

Op de vraag bij GPFans of McLaren de verdiende wereldkampioen is, is Doornbos helder: "Verdiend! zeker als je ziet hoeveel punten ze nog hebben laten liggen. Ze hebben wel echt stappen gemaakt met die auto. Ze zijn door allerlei gaatjes gekropen wat betreft het reglement, past het wel of past het niet." Het opzoeken van het grijze gebied prijst Doornbos echter wel: "Dat is ook de charme van de sport. Iedereen krijgt zo'n dik boek, dit zijn de regels en daar moet de auto aan voldoen. Als je binnen de reglementen de limieten opzoekt met de flexwings of het mini-drs-systeem. Het is allemaal goedgekeurd en dus zijn zij uiteindelijk de terechte kampioen." De engineers zijn vandaag de dag gelimiteerd aan bepaalde windtunneltijden, maar proberen toch innovatief te zijn: "De mooiste bloementjes groeien aan de rand van het ravijn. Je wordt betaald om de limieten op te zoeken als engineering team, maar er is ook synergie gevonden door Zak Brown binnen die organisatie."

McLaren heeft fouten gemaakt bij uitdelen teamorders

Het duo achter het stuur van de MCL38 verdient ook een pluim, al vindt Doornbos het gedoe om teamorders niet helemaal passen: "Ze hebben twee jonge snelle coureurs. De beslissingen rondom de eerste rijder, daar stond ik helemaal niet achter, hoe ze dat hebben aangepakt." Volgens de voormalig Minardi-coureur had het team niet moeten ingrijpen: "Dat hebben ze verkeerd aangepakt, door zo openlijk Lando te gaan steunen vanaf Hongarije al eigenlijk. Gewoon niet doen. Gewoon op de baan laten bepalen en dan zie je aan het einde wel wie er op de hoogste plek staat. Want het was niet fair naar Oscar Piastri, die hem in zijn tweede seizoen eigenlijk gewoon kon matchen en dat is toch wel een mentale steek geweest. Mark Webber, die ken ik. Die heeft dit zeker wel met Zak Brown besproken, laten we het schoonheidsfoutjes noemen."

