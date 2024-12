Volgens dr. Helmut Marko hoeven de fans van Max Verstappen er niet bang voor te zijn dat de viervoudig kampioen in 2025 eventjes vrij neemt van de Formule 1, vanwege de geboorte van zijn kind. De adviseur van Red Bull Racing ziet Verstappen als echte familieman, maar stelt ook dat racen de hoogste prioriteit betreft.

In aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi maakte Verstappen en zijn vriendin bekend in verwachting te zijn van een kindje. Voor Piquet zou het de tweede zijn, nadat ze uit de relatie met Daniil Kvyat, dochter Penelope heeft overgehouden. Over wanneer het duo is uitgerekend, is maar weinig bekend, maar Marko legt bij Sport.de uit dat hij niet verwacht dat Verstappen een raceweekend in 2025 zal overslaan voor de geboorte van zijn kind.

Marko over familie-man Verstappen

Marko stipt in gesprek met het medium Verstappen als familiepersoon aan en legt uit: "Verstappen is zeer op de familie gericht, maar racen blijft zijn prioriteit. Tenzij er natuurlijk zeer uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen, maar daar houden wij op dit moment eigenlijk geen rekening mee." Verstappen zelf, die grapte nog dat hij misschien wel met ouderschapsverlof zou gaan. Dat had alles te maken met het krijgen van twee strafpunten, waardoor zijn totaal nu op acht staat. Bij twaalf punten moet de Nederlander een wedstrijd toekijken en Verstappen wilde dat wel laten samenvallen met de geboorte van zijn kind. "Hoe graag de concurrentie het ook ziet gebeuren, hij zal niet met ouderschapsverlof gaan", zo benadrukt Marko.

Wordt Verstappen langzamer als ouder?

Over racende vaders wordt vaak gezegd dat deze zo'n drie tienden per ronde verliezen, met een kindje thuis. Marko heldert dat fabeltje ook graag op en verwacht niet zo'n situatie bij Verstappen. "Mocht dat bij Max ook zo zijn, dan is hij binnen het bereik van enkele andere topcoureurs, maar dan zou hij er nog net iets boven staan. Ook vanuit dat perspectief is er dus geen probleem", sluit Marko af.

