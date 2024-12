Volgens Robert Doornbos wordt het 2025-seizoen er eentje waarin Red Bull Racing moet gaan laten zien dat het ook met de nieuwe lichting een kampioenschapswinnende auto kan neerzetten. Mocht het team daar niet in slagen, dan staat de toekomst van Max Verstappen weleens op het spel.

Het afgelopen jaar zijn er toch wel een aantal sleutelpersonen vertrokken bij het Oostenrijkse team. Zo heeft bijvoorbeeld Adrian Newey de brigade vaarwel gezegd om komend jaar bij Aston Martin te beginnen en Jonathan Wheatley gaan zijn heil zoeken bij Sauber. Hoewel het team in de slotfase van het jaar weer wat omhoog begon te krabbelen, is het volgens Doornbos cruciaal dat Red Bull Racing Verstappen kan overtuigen om ook na 2025 te blijven.

Red Bull haalt opgelucht adem na het 2024-seizoen

Red Bull begon het seizoen nog sterk, viel daarna terug qua snelheid, om vervolgens in de slotfase van het seizoen weer wat terug te komen. Op de vraag hoe Red Bull terugkijkt op het jaar, reageert Doornbos in gesprek met GPFans: "Ik denk dat ze uiteindelijk wel met voldoening terug mogen kijken, want die eenheid is er wel weer gekomen op het einde van het jaar. Je hebt natuurlijk twee pitboxen en je hoopt die synergie te houden. In de ene pitbox van Red Bull (bij Sergio Pérez red.) zullen de monteurs niet met heel veel plezier naar het circuit gaan en bij die andere juist wel. En dan denk ik als CEO, wat Christian Horner is, dat het belangrijk is om die poppetjes bij elkaar te houden en het enthousiasme te houden en het doel vooral niet vergeten van jongens: 'er komen ook weer beter tijden aan.' Die zijn er ook gekomen, absoluut."

Zit Verstappen in 2026 nog bij Red Bull?

Verstappen heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak, maar of hij na komend jaar nog bij Red Bull zit, daar twijfelt de Rotterdammer aan: "Er moeten ook wel keuzes gemaakt worden om die toekomst veilig te stellen en om vooral Max veilig te stellen, want volgend jaar rijdt hij er nog wel. Het is aan het team om nu te laten zien: 'is het pakket competitief genoeg?' En zo nee, dan is dat contract met alle respect, ook niet zoveel waard, want dan gaat Max gewoon weg."

