Sergio Pérez zal volgend jaar niet langer uitkomen voor Red Bull Racing. Max Verstappen krijgt sowieso een nieuwe teamgenoot in de Formule 1, al heeft de energiedrankfabrikant nog niet aangekondigd wie dat wordt. Maar wat gaat Pérez dan in de toekomst doen?

Het doek is gevallen voor 'Checo'. 2024 was zijn laatste F1-seizoen bij Red Bull Racing. Hij verdiende zijn eerste Grand Prix-overwinning in Sakhir in 2020 na een indrukwekkende inhaalrace met Racing Point en dat leverde hem het stoeltje op naast Verstappen. Hij hielp de Nederlander in de strijd om het rijderskampioenschap van 2021. De twee jaar erop won Red Bull ook de constructeurstitels, mede dankzij de vier zeges en zestien andere podiumresultaten die 'Checo' behaalde. Afgelopen seizoen ging het echter met een rotvaart bergafwaarts. Hij scoorde na Miami niet meer dan drie punten per raceweekend, waardoor Red Bull achter McLaren en Ferrari zakte in de eindstand. Nu hij geen zitje meer heeft, wil Pérez niet helemaal stoppen in de autosport. IndyCar, wat wel vaker het nieuwe thuis wordt van voormalig F1-coureurs, ziet hij echter niet zitten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sergio Pérez kondigt afscheid bij Red Bull Racing aan

Genoeg gedaan in F1

"Niet echt", antwoordde Pérez op de vraag van Autosport of hij geïnteresseerd is de stap naar de IndyCar te maken. "Om eerlijk te zijn, ik zal stoppen [in de autosport] wanneer ik ermee stop, omdat ik er dan gewoon genoeg van heb. Ik heb genoeg gedaan op zo'n niveau als de Formule 1. Met de volgepakte kalender die we hebben, zou ik graag meer tijd thuis willen besteden met mijn kleine kinderen en met de familie." Volgens hem was F1 het wel waard om van huis te blijven, maar zou de IndyCar dat niet zijn. "Het is in dat opzicht heel moeilijk om te krijgen wat je haalt uit F1."

OOK INTERESSANT: Red Bull geeft toe na geworstel Pérez: 'Verstappen krijgt hierin de prioriteit'

Eén of twee races per jaar

"Ik heb veel respect voor wat ze doen in Indy, maar ik zou graag mijn carrière willen beëindigen zonder enige blessures of iets dergelijks", vervolgde de Mexicaan. "Ik heb een heleboel respect voor wat de coureurs daar doen, maar tegelijkertijd zitten er ook coureurs tussen die niet zo ervaren zijn en om dan dat soort snelheden te doen en om dan zo'n soort ongeluk mee te maken is niet hoe ik mijn carrière wil beëindigen." De voormalig teamgenoot van Verstappen zou dan liever een aantal enduranceraces willen doen, zoals de 24-uurswedstrijden op Le Mans en Daytona. "Ja, één of twee races per jaar. Ik denk dat je daar al snel als coureur naar gaat kijken, omdat het heel moeilijk is om volledig te stoppen."

Gerelateerd