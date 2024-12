Het Amerikaanse medium ESPN heeft op dinsdagmiddag het officiële vertrek van Sergio Pérez bij Red Bull Racing aangekondigd, maar hetzelfde bericht kort erna weer verwijderd. ESPN gaf ook aan wie Pérez zou vervangen bij Red Bull, maar heeft zichzelf inmiddels gecorrigeerd. Meerdere bronnen gaven aan dat de aankondiging vandaag zou komen, maar voorlopig laat het nog steeds op zich wachten.

Pérez heeft in juni nog een contractverlenging getekend bij Red Bull die hem bij de ploeg houdt tot en met 2026, maar volgens de berichtgeving in de internationale media zou de Mexicaan na zijn moeizame 2024-seizoen, waarin hij slechts op de achtste plaats eindigde in het coureursklassement, de laan uit worden gestuurd bij Red Bull. Het gerucht ging dat de aankondiging op dinsdag zou gaan komen, maar er is voor alsnog complete radiostilte bij het team uit Milton Keynes. Totdat er iets anders bekend wordt gemaakt, is Sergio Pérez tot 31 december 2026 coureur bij Red Bull Racing. Al zijn in de Formule 1 contracten niet erg veel waard, zo is keer na keer gebleken in de geschiedenis van de sport.

ESPN verwijdert Pérez-tweet

ESPN plaatste op dinsdagmiddag een bericht op X, die kort erna werd verwijderd. Met 'BREAKING NEWS' in de bijbehorende afbeelding wist het Amerikaanse medium dat Pérez officieel uit zijn stoeltje zou zijn verwijderd, met Liam Lawson als zijn vervanger in 2025. "Liam Lawson zal Sergio Pérez vervangen bij Red Bull met Max Verstappen in 2025, zo vertellen bronnen aan ESPN." Na het verwijderen van het bericht plaatste ESPN een artikel, waarin ze meldden dat Pérez vóór kerst zou worden vervangen, en dus niet vandaag.

