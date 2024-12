De winterstop is inmiddels in volle gang en de feestdagen komen eraan. Helaas duurt het nog even voor we weer actie op de baan gaan zien. GPFans helpt je de winterstop door en duwt je een beetje in de goede richting met enkele ideetjes om de Formule 1-loze tijd te doden.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van het enerverende Formule 1-seizoen van 2024, is het tijd voor coureurs en teams voor een paar maanden van welverdiende rust. Helaas voor de fans betekent dit dat we even moeten wachten voordat we weer actie op de baan gaan zien. Pas in maart gaan we weer van start met de koningsklasse en dus is het tijd om wat andere ideeën te verzinnen om de tijd te doden. We zetten een aantal dingen op rij om de komende tijd te doen bij gebrek aan Formule 1-weekenden.

Films en series over racen

Echte racefanaten hoeven natuurlijk ook in de winterstop niet tekort te komen als het gaat om de gewenste hoeveel snelheid, sensatie en ronkende motoren en dus zetten we in dit artikel een aantal van de mooiste autosportfilms en -documentaires op een rijtje. Rush, Senna en 1: Life on the Limit zijn enkele voorbeelden uit het artikel, maar wat te denken van de recent op Netflix gelanceerde nieuwe serie 'Senna' die nog uitgebreider ingaat op het leven van de Braziliaanse legende. Kortom: niks om je te vervelen de komende maanden wat betreft racen op beeld.

WK Darts kijken

Zoals gebruikelijk strijken rond de kerstdagen de beste darters ter wereld neer in het Alexandra Palace te Londen om daar te vechten om de titel van wereldkampioen darts. Regerend wereldkampioen Luke Humphries probeert in Engeland vanaf 15 december zijn titel te verdedigen en moet daarvoor af zien te rekenen met de zeventienjarige Luke Littler, die als een komeet de dartswereld binnenstormde en nu als één van de favorieten geldt voor de eindzege in Ally Pally. Ook ervaren darters als Michael van Gerwen, Gary Anderson, Raymond van Barneveld, Rob Cross en Gerwyn Price zullen weer een gooi naar de titel doen, terwijl Nederland met Gian van Veen, Wessel Nijman en Dirk van Duijvenbode ook nog over een aantal andere talentvolle darters beschikt die ver kunnen komen.

Het toernooi is inmiddels dus al in volle gang met de eerste twee ronden, maar het is zeker niet te laat om nog in te schakelen. In Nederland worden de potjes op Viaplay uitgezonden, dus als je voor de Formule 1 al over een abonnement beschikt, kun je de potjes gewoon bekijken met je huidige dienst bij het Scandinavische medium. Iets waar je in ieder geval nog even profijt van hebt: de finale wordt pas gespeeld op 3 januari.

Dakar

Vanaf die WK Darts-finale kun je weer meteen door met racegeweld. De Dakar Rally, vaak simpelweg "Dakar" genoemd, is één van de zwaarste en meest uitdagende rally's ter wereld. Wat in 1979 begon als een avontuurlijke race van Parijs naar de Senegalese hoofdstad Dakar, groeide uit tot een legendarisch evenement dat coureurs, motorrijders en avonturiers tot het uiterste drijft. Tegenwoordig wordt de rally gehouden in ruige landschappen zoals de woestijnen van Zuid-Amerika en het Midden-Oosten, waarbij deelnemers duizenden kilometers afleggen door zand, rotsen en onvoorspelbaar terrein. Dakar staat bekend om zijn pure uitdaging, heroïsche verhalen en de combinatie van mens en machine tegen de elementen. Een zware test van uithoudingsvermogen, navigatie en doorzettingsvermogen.

Ook dit jaar gaat de rally vlak na de jaarwisseling weer van start: van vrijdag 3 januari 2025 tot en met vrijdag 17 januari gaat het in Saoedi-Arabië opnieuw los met ongeveer vijftiende Nederlandse teams. Via RTL7 kun je dagelijks op de hoogte gehouden worden van de gang van zaken in het Midden-Oosten, maar ook op GPFans hoef je niks te missen met samenvattingen en reacties over de intensieve en legendarische rally.

Oude Formule 1-seizoenen bekijken

Het seizoen 2024 was er natuurlijk eentje om ontzettend van te genieten, maar in de gescheidenis van de sport hebben we natuurlijk nog veel gekkere seizoenen gezien. Waarom van de winterstop geen gebruikmaken om één van die oude, legendarische jaren terug te bekijken? Er zijn verschillende legendarische Formule 1-seizoenen die nog steeds de moeite waard zijn om te bekijken, dankzij hun iconische races, intense rivaliteiten en onvoorspelbare wendingen. Dit zijn enkele van de meest opmerkelijke seizoenen die je absoluut moet zien:

1976 – Hunt vs Lauda Dit seizoen is misschien wel het beroemdste uit de Formule 1-geschiedenis, mede dankzij de film Rush uit 2013. De strijd tussen James Hunt en Niki Lauda was een verhaal van contrasten: Hunt, de flamboyante Brit die leefde voor de adrenaline, versus Lauda, de analytische Oostenrijker. Lauda’s bijna fatale crash op de Nürburgring en zijn ongelooflijke terugkeer na slechts zes weken is één van de bizarre dingen in dit seizoen. De titelstrijd werd uiteindelijk beslist tijdens de laatste race in Japan, waar regen en chaos het verschil maakten.

1984 – Lauda vs Prost Het seizoen waarin Niki Lauda voor zijn derde en laatste keer kampioen werd. Hij versloeg zijn teamgenoot Alain Prost met slechts 0,5 punt – het kleinste verschil in de geschiedenis. Het gevecht tussen ervaring (Lauda) en jeugd (Prost) binnen het dominante McLaren-team was zenuwslopend. De beslissende race in Portugal, waar Lauda net genoeg deed om Prost voor te blijven in het kampioenschap, is iconisch.

1988 – Senna vs Prost In 1988 domineerde het McLaren-team de Formule 1 met Ayrton Senna en Prost. Het duo won vijftien van de zestien races. De rivaliteit tussen Senna en Prost is een van de grootste in de sport. Senna’s rauwe talent en Prost’s berekenende stijl kwamen continu in botsing. Senna’s meesterlijke overwinning in Japan, waar hij ondanks een slechte start terugkwam en zijn eerste wereldtitel veiligstelde, is één van de iconische momenten uit de geschiedenis van de Formule 1.

1994 – Schumacher, Senna en het jaar van de tragedie Een seizoen vol hoogte- en dieptepunten. Het was het jaar waarin Ayrton Senna tragisch om het leven kwam tijdens de Grand Prix van San Marino. Dit seizoen markeerde het begin van Schumacher’s dominante periode, maar het is ook een moment van reflectie vanwege de veiligheid in de sport. Schumacher won zijn eerste titel na een controversiële laatste race in Adelaide tegen Damon Hill.

2007 – Hamilton, Alonso en Raikkonen Eén van de meest onvoorspelbare seizoenen ooit. Lewis Hamilton en Fernando Alonso, beiden bij McLaren, streden hevig met elkaar, iets dat leidde tot interne spanningen en fouten. Terwijl de McLaren-coureurs met elkaar vochten, profiteerde Kimi Räikkönen in zijn Ferrari en werd kampioen met één punt voorsprong. Het hoogtepunt was de laatste race in Brazilië, waar Räikkönen verrassend de titel greep in een seizoen dat tot op de laatste ronde spannend bleef.

2012 – Jaar dat alle kanten op vloog Het seizoen 2012 wordt vaak geroemd om de variatie en competitie. De eerste zeven races werden door zeven verschillende coureurs gewonnen. Sebastian Vettel won uiteindelijk zijn derde titel, maar het seizoen kende overwinningen voor teams als Williams en Lotus, die niet vaak meer vooraan stonden. De finale in Brazilië werd een sensationele slotrace, waar Vettel na een spin toch nog kampioen werd na een zenuwslopende comeback.

Lees eens een boek

Of je nu een liefhebber bent van Formule 1, motorracen, rally’s of klassieke autosportverhalen, boeken over racen brengen snelheid, adrenaline en indrukwekkende personages rechtstreeks naar je leesstoel. Deze boeken bieden een diepgaande blik op de wereld van racen: van inspirerende biografieën tot spannende romans en technische achtergrondverhalen. We zetten enkele absolute aanraders voor fans van snelheid en competitie op een rijtje.

Biografieën van iconische coureurs Boeken over het leven van legendarische racers bieden vaak meer dan alleen sportieve prestaties. Ze geven een kijkje achter de helm en in de fysieke uitdagingen van de coureur. Enkele voorbeelden van interessante biografieën zijn 'Ik, Max" over Max Verstappen en "Senna: The Whole Story" van Christopher Hilton.

Technische en historische boeken Voor wie graag meer wil weten over de ontwikkeling van racetechnologie, de geschiedenis van circuits en teams, zijn er uitstekende boeken die de technische kant van de sport belichten. "The Mechanic" van Marc 'Elvis' Priestley, en "Go Like Hell" van A.J. Baime zijn uitstekende voorbeelden hiervan.

Fictie en romans over racen Ook in romans speelt de wereld van racen vaak een centrale rol, vol drama, rivaliteit en persoonlijke uitdagingen. "The Art of Racing in the Rain" van Garth Stein is een ontroerend verhaal, verteld vanuit het perspectief van een hond, Enzo, die het leven van zijn baasje – een coureur – volgt. Een mix van passie, liefde en racen. "Grand Prix" van Jon Cleary is een klassieke roman die coureurs volgt die alles riskeren op en naast de baan in de wereld van de Formule 1.

Rally’s en motorsport Racen is veel meer dan alleen circuits; rally’s en motorracen bieden avontuur en gevaar op unieke locaties. "Rally Cars" van Reinhard Klein is een fotoboek en naslagwerk dat je meeneemt door de wereld van de rallysport, met iconische auto’s en hun avonturen op gravel en asfalt. "What If I Had Never Tried It" van Valentino Rossi deelt motorracelegende Valentino Rossi zijn carrièreverhaal en wat het betekent om risico’s te nemen in de MotoGP.

Genieten van de feestdagen met familie

Als laatste tip is het natuurlijk ook de perfecte tijd van het jaar om samen met de familie lekker te gaan genieten van alle gezellige feestdagen met vrienden en familie. Ook namens GPFans wensen we iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2025!

