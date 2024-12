Helmut Marko heeft duidelijk gemaakt richting Max Verstappen en zijn fans dat Red Bull Racing richting 2025 wat veranderingen door moet gaan voeren op belangrijke plekken en dat dit impact kan hebben op de prestaties.

In 2022 en 2023 begonnen Verstappen en Red Bull Racing dominant aan het nieuwe tijdperk in F1. Het nam de rol over van Mercedes, dat het tijdperk daarvoor had gedomineerd. Red Bull werd twee keer kampioen bij de constructeurs, terwijl Verstappen twee keer de titel greep bij de coureurs op dominante wijze. In 2024 leek dit in de beginfase weer zo te gaan zijn, maar vanaf de races in Europa werden McLaren, Ferrari en zelfs Mercedes serieuze concurrenten. Verstappen won het kampioenschap uiteindelijk, maar Red Bull werd derde bij de constructeurs en de auto was achter die van McLaren en Ferrari de derde auto van de grid. Dat zal in 2025 beter moeten, liet Verstappen al merken en weet ook Marko.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda over Red Bull of VCARB in 2025: 'Ik denk dat de kansen 50-50 zijn'

Marko weet wat Red Bull moet veranderen richting 2025

In zijn column voor Speedweek stelt Marko dat het team precies in kaart heeft gebracht wat het moet doen om de correlatieproblemen in 2024 op te lossen en de auto daarnaast ook sneller en meer in balans te brengen. “We weten wat we moeten doen. Deze auto heeft een breder werkvenster nodig, zodat hij niet meteen uit balans raakt bij kleine temperatuurschommelingen of kleine technische veranderingen. Dat is precies waar onze ingenieurs aan werken. Veertig punten downforce is goed, maar vier tienden op de stopwatch is wat mij en de coureurs interesseert. Het weggedrag moet voorspelbaar zijn voor de coureur, zodat hij het nodige vertrouwen kan opbouwen.”

Marko houdt rekening met veranderingen binnen Red Bull

Marko weet dat 2025 nog lastiger gaat worden, omdat Red Bull dan vanaf het begin niet de snelste auto zal hebben en er niet vanaf het begin meteen gedomineerd kan worden zoals in 2024 het geval was. Marko waarschuwt ook voor veranderingen binnen het team die impact kunnen hebben op de prestaties. “We zullen volgend jaar weer alles geven. Er zullen wat veranderingen zijn in het team, want er zijn wat mensen vertrokken." Toch sluit Marko positief af. "We staan er goed voor en ik denk dat ons team in staat is om Max een auto te geven waarmee hij weer voor het wereldkampioenschap kan vechten. We weten wat we moeten doen. Deze auto heeft een breder werkvenster nodig, zodat hij niet meteen uit balans raakt bij kleine temperatuurschommelingen of kleine technische veranderingen."

Gerelateerd