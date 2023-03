Vincent Bruins

Zondag 19 maart 2023 13:23 - Laatste update: 13:23

Aston Martin denkt vandaag de Grand Prix van Saoedi-Arabië op haar naam te kunnen schrijven. Teambaas Mike Krack legt uit waarom hij de kansen zo hoog inschat op het Jeddah Corniche Circuit.

Fernando Alonso kwalificeerde zich gisteren als derde, maar zal een plekje opschuiven, vanwege de gridstraf van Charles Leclerc. De Spanjaard zal de eerste rij delen met Sergio Pérez. Achter George Russell en Carlos Sainz zal Lance Stroll de race in Djedda vanaf de vijfde positie aanvangen.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Bahrein

Aston Martin was met de nieuwe AMR23-bolide verrassend snel in de wintertest op Bahrain International Circuit. Men speculeerde dat ze snelle rondetijden reden, omdat ze minder benzine aan boord hadden, maar de snelheid bleef erin zitten bij de Britse renstal tijdens de Grand Prix van Bahrein. Alonso werd tweede in VT1 en eerste in VT2 en VT3. Hij kwalificeerde zich als vijfde, maar verdiende een podium in de race, nadat hij Lewis Hamilton en Carlos Sainz had verslagen in een titanenstrijd. Stroll kwam als zesde over de streep; een indrukwekkende prestatie, gezien de blessures die hij had opgelopen bij een fietsongeluk. Aston Martin ligt op dit moment tweede in het constructeurskampioenschap.

OOK INTERESSANT: Blijdschap voor Piastri, teleurstelling voor Norris in Saoedi-Arabië: "Het was een domme fout"

Niet makkelijk voor Verstappen

"In feite hebben nu bewezen dat de auto ook hier goed is," vertelde Krack tegenover Sky Sports. "Als je vanaf de voorste rij start, dan rijd je niet voor de tweede plaats. We zijn hier niet om tweede te finishen." Krack verwacht niet dat Verstappen zomaar naar voren komt. "Ik denk niet dat het makkelijk zal zijn om overal in te halen. Ik bedoel, het is erg krap, en er kan veel gebeuren in de race. Hoe dan ook, wij zijn in ieder geval in een goede stemming!"