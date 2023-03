Vincent Bruins

De emoties van Lando Norris waren het compleet tegenovergestelde van de emoties van Oscar Piastri na de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Norris heeft het gevoel het team in de steek te hebben gelaten, nadat hij de muur had geraakt in Q1. Piastri zal de Formule 1-race in Djedda beginnen vanuit de top tien.

McLaren maakte een teleurstellende seizoensopener mee in Bahrein. Piastri viel vroeg uit met elektronische problemen, terwijl Norris zeventiende werd vanwege een pneumatisch lek. De Britse renstal ligt laatste in het constructeurskampioenschap.

Pittig gevecht om punten

"Ik zit zeker aan punten te denken, al zal het wel pittig worden," vertelde Piastri na afloop van de kwalificatie. "Eerlijk gezegd was dit niet het resultaat dat ik had verwacht, maar we gaan ons best doen. We denken zelfs dat onze snelheid beter is in de race dan in de kwalificatie. We gaan het zien of dat daadwerkelijk zo is. De snelheid op de rechte stukken is echter niet bepaald een sterke kant van ons. Ik ga wel met zelfvertrouwen vechten voor de punten."

Meteen de prijs voor betaald

"Het was een domme fout die ik niet had mogen maken om eerlijk te zijn," legde Norris uit. "Ik heb er ook meteen de prijs voor betaald. Realistisch gezien hadden we in Q2 moeten staan en misschien zelfs wel in Q3. Ik heb het team teleurgesteld vandaag."

"Ik heb de stuurstang kapotgemaakt, dus ja," reageerde de 23-jarige Brit op de vraag of de schade erg was. Of hij punten in de race kan halen, weet hij nog niet: "De auto lijkt hier sneller te zijn dan in Bahrein, dus ik wil iets meer hoop hebben, maar het is hier ook weer lastiger om in te halen dan in Bahrein, dus ik weet niet wat ik moet verwachten."