Vincent Bruins

Vrijdag 17 maart 2023 16:33 - Laatste update: 16:36

Oscar Piastri maakte twee weken geleden zijn debuut in de Formule 1. Dat deed de voormalig Formule 2-kampioen voor McLaren in de Grand Prix van Bahrein. De Britse renstal scoorde echter geen punten na een uitvalbeurt voor Piastri en problemen voor Lando Norris en ook in Saoedi-Arabië lijkt de snelheid nog niet gevonden te zijn.

Vorig jaar augustus kondigde Alpine aan dat Piastri voor het team zou uitkomen in 2023 na het vertrek van Fernando Alonso. De Australiër liet echter weten geen contract te hebben getekend bij het Franse team en dat hij ook niet de intentie had om voor Alpine te rijden. Piastri was jarenlang een juniorrijder van Alpine en werd vervolgens fel bekritiseert door onder andere teambaas Otmar Szafnauer, omdat hij niet loyaal zou zijn. De FIA Contract Recognition Board besloot dat Piastri vrij was om voor een ander team te racen, mocht hij dat willen. De 21-jarige nam vervolgens het zitje over van landgenoot Daniel Ricciardo bij McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Geen keuze tussen twee teams

"Voor mij ging het niet om een keuze tussen twee teams," vertelde Piastri. Hij heeft er geen spijt van dat hij nu voor McLaren uitkomt. "Daar draaide het uiteindelijk nooit om. Voor mij was het duidelijk dat ik bij McLaren wilde rijden na alle passie die ze mij lieten zien om bij het team te komen, en dat was een zeer belangrijke factor. Uiteraard concentreer ik me volledig op waar ik nu ben en probeer ik het team te helpen vooruitgang te boeken om zo terug te komen waar we willen zijn."

OOK INTERESSANT: Honda wil concurreren met Red Bull voor rol leverancier McLaren: "Informeel gesprek"

Update voor Azerbeijdzjan

"We zijn op dit moment duidelijk nog niet waar we willen zijn," zei de in Melbourne-geboren coureur verder over de plannen van zijn team. "Daar zijn we heel open over geweest. We hebben een goed ontwikkelingsplan om te proberen onszelf terug te brengen naar waar we zouden moeten zijn, namelijk de top drie- of top vier-teams opjagen. Het is lastig om op hetzelfde niveau te komen als die top drie- of top vier-teams. We gaan het zien wat de nieuwe ontwikkelingen die we voor Bakoe zullen hebben, voor ons zullen betekenen. Het is pas de eerste stap van meerderen voor gedurende het jaar."