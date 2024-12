Joe Saward heeft zijn kijk gegeven op de situatie rondom 2025 bij Red Bull Racing en de toekomst van Sergio Pérez. Gaat er binnenkort duidelijkheid komen over wie er in 2025 teamgenoot van Max Verstappen gaat worden?

Saward stelt in zijn Green Notebook dat alles erop wijst dat Pérez in 2025 niet als coureur terug gaat keren in F1. "De tekenen zijn dat de rijdersmarkt nog steeds niet helemaal rond is en zelfs Sergio Pérez geeft eindelijk toe dat hij met Red Bull praat over een schikking. We zullen niet weer alle oude koeien uit de sloot halen, maar het volstaat om te zeggen dat Pérez na de eerste tien races, waarvan Max Verstappen er zeven won, slechts 41 punten toevoegde in de resterende veertien Grands Prix, wat niet al te indrukwekkend is als je bedenkt dat Verstappen 218 punten toevoegde in dezelfde periode, met dezelfde auto."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen viervoudig wereldkampioen in F1: het seizoen 2024 van Max

'Red Bull moet zich dat afvragen'

Saward stelt dat Red Bull zich achter de oren moet krabben als dat wat Pérez zegt, dat hij nog een contract heeft voor 2025 en er geen prestatieclausule is, klopt. Dan zou Red Bull meer problemen krijgen om van Pérez af te komen. "Als Perez echt een contract heeft voor 2025 (zoals hij zegt) en er geen prestatieclausule is, moet je je echt afvragen hoe Red Bull dit in hemelsnaam een goed idee vond. Het zou het beste zijn als Perez met pensioen zou gaan, maar dat zal hij waarschijnlijk niet doen. Als hij ontslagen wordt en Red Bull hem moet betalen, kan hij in 2025 niet meer elders racen (niet dat er interesse in hem is)."

Saward kent namen als Pérez niet terugkeert in 2025

Veel geruchten zijn er al geweest en veel namen zijn al genoemd als opvolger van Pérez bij Red Bull. Saward noemt echter dezelfde naam als die in de media steeds vaker terug begint te komen als favoriet: Liam Lawson. "Er zijn aanwijzingen dat Liam Lawson de Red Bull-auto krijgt en dat Isack Hadjar wordt gepromoveerd om de Nieuw-Zeelander te vervangen bij VCARB." Dat zou dus betekenen dat Lawson en Verstappen volgend jaar bij Red Bull Racing rijden en Yuki Tsunoda en Isack Hadjar bij Visa Cash App RB.

Gerelateerd