Vandaag kon Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, melden dat er al gesprekken zijn met Carlos Sainz over een toekomstige terugkeer bij Ferrari, werd het duidelijk dat Isack Hadjar niet bij Campos Racing terug gaat keren in F2, liet Eddie Jordan zich gelden over de ruzie tussen Max Verstappen en George Russell en deelde Kelly Piquet foto's van het weekend in Abu Dhabi met Penelope. Dit is de GPFans Recap van 13 december.

'Ferrari en Sainz bespreken terugkeer als vervanger van Hamilton'

Ferrari lijkt nu al bezig te zijn met de toekomst. Het Italiaanse team zou nu al overwegen om Carlos Sainz Jr., die afgelopen weekend zijn laatste race namens Ferrari reed, weer terug te halen. Teambaas Frederic Vasseur heeft bevestigd dat een comeback van Sainz niet is uitgesloten en dat er zelfs al gesprekken over zijn gevoerd. De Spanjaard zou dan Lewis Hamilton moeten vervangen. Meer lezen over wat Frederic Vasseur te zeggen en hoe groot de kans is dat Sainz weer terug gaat keren bij Ferrari als vervanger van Hamilton? Klik hier!

Verstappen en Formule E-CEO doneren samen kwart miljoen dollar na weddenschap

Max Verstappen heeft zichzelf van zijn beste kant laten zien. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 maakt samen met Jeff Dodds, CEO van de Formule E, een kwart miljoen dollar over naar twee goede doelen. Dit doen de twee heren nadat ze eerder een weddenschap hadden afgesloten. Meer lezen over de weddenschap en waar deze over ging en hoe de kosten zo zijn opgelopen? Klik hier!

Kelly Piquet, Penelope en Verstappen poseren erop los na 'emotioneel' weekend

In Abu Dhabi, het laatste raceweekend van het seizoen 2024, waren familie en vrienden aanwezig. De Nederlander had voor het weekend al het prachtige nieuws gedeeld dat hij en Kelly Piquet hun eerste kindje verwachten. Het werd een weekend vol emoties in De Emiraten, waarbij ook Penelope aanwezig was. Piquet blikt met een volle Instagram-post terug op de laatste race van het seizoen. Meer lezen over wat Kelly Piquet over het slotweekend van F1 in Abu Dhabi te zeggen had? Klik hier!

Red Bull-junior Hadjar definitief geen Campos-coureur meer, team kiest voor verlenging Martí

Red Bull-junior Isack Hadjar zal komend seizoen definitief niet voor Formule 2-team Campos Racing gaan rijden. Nadat Arvid Lindblad in september al werd aangekondigd voor de line-up van 2025, tekent Josep María Martí bij en daardoor lijkt voor Hadjar de weg open te zijn voor een promotie naar de Formule 1. Meer lezen over de beslissing en wat voor gevolgen dit heeft voor de plannen van Red Bull in F1? Klik hier!

Jordan over Verstappen/Russell-ruzie: 'Soms moet een coureur zijn f*cking bek houden'

Eddie Jordan is van mening dat George Russell zijn "fucking bek" had moeten houden tegenover de stewards in Qatar, maar is er naar eigen zeggen ook zeker van dat Max Verstappen daadwerkelijk heeft gezegd wat de Mercedes-coureur beweerde. Meer lezen over wat Jordan te vertellen had over de ruzie tussen Russell en Verstappen na Qatar en in Abu Dhabi? Klik hier!

