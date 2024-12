Eddie Jordan is van mening dat George Russell zijn "fucking bek" had moeten houden tegenover de stewards in Qatar, maar is er naar eigen zeggen ook zeker van dat Max Verstappen daadwerkelijk heeft gezegd wat de Mercedes-coureur beweerde.

Max Verstappen en George Russell kregen het in Qatar flink met elkaar aan de stok. De Nederlander kreeg een gridstraf van één plaats, omdat hij Russell tijdens de kwalificatie in de weg zou hebben gezeten. In de media spuwde Verstappen vervolgens zijn gal over de manier waarop Russell zich in het kamertje van de stewards had gedragen. Hij zou werkelijk alles uit de kast hebben getrokken om de Red Bull Racing-coureur een straf aan te naaien, en kon "maar beter oprotten". De vete duurde voort in Abu Dhabi, waar Russell vervolgens in de media vertelde dat Verstappen had gedreigd om bewust tegen de Mercedes-coureur aan te crashen, en hem op de kop in de muur te hangen.

Eddie Jordan geeft zijn kijk op de zaak

"Als ik bij de stewards keihard aan het liegen ben in de hoop dat ze mij geloven, of als ik gewoon goed bewijs heb, wat ik zelden had trouwens, verwacht ik dat een coureur soms zijn fucking bek dichthoudt", vertelt Eddie Jordan in de podcast Formula For Succes. "Hij gaat er niet over, hij is een coureur. Hij is daar als getuige. Waarom moet George dat veranderen? Het is aan de teammanager. Ik weet zeker dat Red Bull het prima onder controle had, maar blijkbaar vond George het nodig om wat te zeggen."

Elkaar de hand schudden

De voormalig teameigenaar vervolgt: "Ik kies geen kant, want ik weet zeker dat Max dat allemaal gezegd heeft. Tegen hoeveel mensen heb jij dat soort dingen geroepen?, vraagt hij aan tafelgenoot David Coulthard. "Ik wel tegen honderden. Het is normale taal onder coureurs. Je moet je laten gelden om te laten zien dat je het meent. Ik zou zeggen: George, Max, kom op! Dit is allemaal niet nodig. Geef elkaar een hand, drink een biertje samen, lach erom en laat het achter je. Dat is wat ik zou zeggen."

Eddie Jordan vecht tegen kanker

In diezelfde podcast deelde de Formule 1-legende heftig nieuws. Jordan vecht namelijk al geruime tijd tegen kanker: "In maart/april ben ik gediagnosticeerd met blaas- en prostaatkanker. Vervolgens is dat verspreid naar de bekken en de wervelkolom. Het is behoorlijk agressief", zo deelt hij mede aan het begin van de podcast. Jordan ondergaat daar momenteel chemotherapie voor.

