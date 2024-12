Volgens Jack Plooij zou Max Verstappen over zijn teamgenoot in 2025 hebben gezegd 'dat ze niet Lewis Hamilton erin moesten zetten', omdat hij de Nederlander ook niet zou verslaan. Daarnaast zou Sergio Pérez eerder zijn ontslagen als Verstappen niet 'loyaal' was geweest aan de Mexicaan.

Aan de samenwerking tussen Pérez en Red Bull Racing lijkt een einde te gaan komen. De twee partijen zijn aan het onderhandelen over een oplossing, maar dat de Mexicaan volgend jaar nog actief is in F1 lijkt niet realistisch meer. De vraag is voor nu nog wie zijn vervanger gaat zijn. Yuki Tsunoda en Liam Lawson lijken de twee kanshebbers te zijn, waarbij Lawson als favoriet gezien mag worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de eerste seizoenshelft van 2025

Plooij over teamgenoot Verstappen in 2025

Bij Ziggo Sport stelt Plooij dat Pérez, die komend seizoen naar verwachting vervangen gaat worden, er allang niet meer in had gezeten als Verstappen weinig goeds te zeggen had over zijn Mexicaanse teamgenoot. "Zijn loyaliteit [die van Verstappen richting Pérez] met wat hij voor Max heeft gedaan in 2021, heeft hem nog een hele tijd bij het team gehouden, want anders was het nog veel eerder voorbij geweest." Volgens Plooij zou Verstappen echter hebben gesteld dat het niet zoveel uit zou maken wie tweede coureur bij Red Bull zou worden, hij zou hoe dan ook voor hem eindigen. "Zet Lewis Hamilton er niet in, want die kan het ook niet. Dat heeft Max gezegd."

Gerelateerd